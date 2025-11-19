許信良：台灣需要大聯合政府。曾薏蘋攝

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。民進黨前主席許信良今受訪表示，他不曉得談的內容，無法評論；但他認為台灣也需要「大聯合政府」，仿效德國模式，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，別擔心內部有掣肘。

至於對於國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午要討論聯合政府等議題，朱立倫僅短短回應「一切順利成功」。

許信良選在今天桃園中壢事件48周年，舉辦「天命」上冊新書發表會，邀請歷屆桃園縣（市）長與會，國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨桃園前代理縣長許應深皆與會，展現政壇好人緣。許透露，鄭文燦憂心模糊簽書會焦點因此缺席。

廣告 廣告

許信良被問到，藍白陣營今談聯合政府，他也邀不同黨派參與新書發表會，如何看待聯合政府這項議題，賴總統是否也應思考？

許信良說，台灣政治非常特殊，有不同的認同且勢均力敵，他過去曾主張，台灣最好仿效德國模式「大聯合政府」，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心內部政治會有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。

對於鄭麗文引發的「吳石」爭議，許信良確認為不應該把當年被蔣介石獨裁時槍斃的共諜拿來作為政治攻防。

最近中國又開始推崇另一位「共諜」沈安娜，許信良說，共諜跟政治犯是不一樣。政治犯就是純粹因信仰、政治信念，所以，很多左派政治犯，他就是政治犯。民進黨對政治犯一視同仁，不管他的意識形態是左或右。但「共諜」與左派政治犯則是不一樣的。

被問到王世堅被推薦為選桃園縣長，許信良說，王世堅選任何地方都是最好的人選，「當然，王世堅會有心意在桃園嗎？我懷疑啦。他選台北市長會帶動整個明年的選情。」

【看原文連結】