許信良:台灣需要大聯合政府

許信良與前桃園代理縣長許應深（後左）、前桃園縣長吳志揚（後右）、吳伯雄（前左）、朱立倫（前中）出席新書發表會。 （中央社）

記者康子仁∕台北報導

曾主張籌組聯合政府的前民進黨主席許信良十九日說，台灣需要「大聯合政府」，仿效德國模式，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，別擔心內部有掣肘。

許信良舉行《天命；台灣民主運動者許信良的一生見證》新書發表會，邀請歷屆桃園縣長包括兩位曾擔任國民黨主席的吳伯雄、朱立倫和吳伯雄的長子吳志揚，以及多位早期民進黨美麗島系政治人物出席。許信良透露，前桃園縣長鄭文燦說很想來，但擔心模糊焦點，因此缺席。

許信良提及，一九九六年他擔任民進黨主席「夜奔敵營」，就是時任國民黨秘書長吳伯雄安排，也促成時任總統李登輝同意政黨補助制度，包括國民黨在內的主要政黨都受惠。

對於聯合政府議題，許信良表示，台灣政治非常特殊，有不同的認同且勢均力敵。他過去曾主張，台灣最好仿效德國模式「大聯合政府」，兩大黨聯合起來可以解決任何問題，不要擔心內部政治會有任何掣肘，台灣也需要一次真正的大聯合政府。