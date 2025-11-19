許信良：台灣需要一次真正大聯合政府

（中央社記者高華謙台北19日電）國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天會面。前民進黨主席許信良說，他不知道兩黨談的內容，無法評論，不過他曾主張台灣最好仿照德國「大聯合政府」模式，兩大黨聯合就能解決任何問題，「台灣需要一次真正的大聯合政府」。

前民進黨主席、亞太和平基金會董事長許信良今天舉行桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會。

針對鄭麗文今天與黃國昌會面，許信良接受媒體聯訪時說，他不知道兩人討論內容，無法評論，不過台灣政治可以說是非常特殊，不同認同勢均力敵，所以他過去曾主張，台灣最好仿照德國「大聯合政府」模式，兩大黨聯合起來就可以解決任何問題，在內部政治不會有任何掣肘，「台灣需要一次真正的大聯合政府」。

許信良的新書發表會獲眾多跨黨派人士現身支持，包括歷任國民黨籍的桃園縣長吳伯雄、朱立倫、吳志揚，另包括監委范巽綠、林郁容等人都出席參與。

許信良說，48年前的今天發生中壢事件，讓台灣不可阻擋地走向民主；民主政治最基本精神就是社會各種不同利益，透過不同政黨或代表互相折衝、妥協，但絕不能妥協的立場就是信仰。

許信良表示，現在的民主政府最難克服的困難，就是主要政黨都想把自己絕不妥協的信仰當作國家基本立場，因此互相敵對，在正常民主政治下，政黨當然會競爭，但絕不是你死我活的鬥爭。

許信良說，1996年他第2度當選民進黨主席時「夜奔敵營」，就是時任國民黨秘書長吳伯雄安排，結果時任總統李登輝同意他提出的政黨補助制度，讓所有主要政黨都受惠，讓台灣民主政治有更健全基礎。

許信良指出，當朱立倫當選桃園縣長時，特別邀請關心農民利益的時任桃園縣民進黨黨部主委擔任農業局長，鄭文燦擔任兩屆市長施政也不分藍綠，他希望桃園執政不分藍綠的民主模式，能成為全台政治模式，這是今天紀念中壢事件48週年最重要意義。

中壢事件距今48年，根據台灣省諮議會資料，民國66年，時任台灣省議員的許信良想參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名下自行參選，遭開除黨籍。當年11月19日投開票時，桃園縣中壢市有投開票所傳出作票舞弊事件，引發許信良支持者、1萬多名憤怒群眾包圍並焚燒中壢警察分局，是為中壢事件；最終許信良共獲22萬票，遙遙領先對手9萬票，成功當選。（編輯：林興盟）1141119