許信良：國民黨最好的總統就是朱立倫 不要放棄夢。曾薏蘋攝

民進黨前主席許信良今舉行「天命；台灣民主運動者許信良的一生見證」新書發表會，歷任桃園縣長國民黨籍吳伯雄、朱立倫、吳志揚及許應深代理縣長也都出席。不過，民進黨籍縣長呂秀蓮、鄭文燦缺席。許信良說，國民黨最好的總統（人選）就是朱立倫，希望他不要放棄他的夢，有一天能實現。

許信良說，鄭文燦跟他表達很想來，但怕模糊焦點。吳伯雄見到許信良時，還開心的摸了許的光頭，互動良好。

朱立倫致詞表示，他出身就是藍綠混和的家族。一個家庭若還要分藍綠，永遠都沒辦法吃團圓飯。48年前，他是建中高二學生，當年志願幫許信良助選員拉票，也在建中班刊寫桃園縣長之評析，寫到做票，就被叫到訓導處要記大過，「幸好訓導主任槓不過我，否則我被記大過，可能也當過民進黨主席了」。

許信良在書中也有曾立志當總統，但是後來知道，這不是他的「天命」；許信良則對朱說，國民黨最好的總統就是朱立倫，希望他不要放棄他的夢，有一天能實現。

