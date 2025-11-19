許信良「天命」新書發表會 (圖)

南部中心／綜合報導2025 年多納黑米季祭儀Tapakadrawane豐收之意的文化產業系列活動，16號在高雄市茂林區多納部落登場，族人盛裝齊聚，多納國小師生也全程參與，場面熱鬧隆重。開場在貴賓與族人手牽手的大圍舞中揭開序幕，由多納部落頭目羅馨高舉火把、點燃生命之火後宣告祭儀正式開始。高雄市議員范織欽及高雄市政府原民會主委阿布斯皆親臨共襄盛舉。本次祭儀主題為「Palealeabe 在納裡」，象徵勇士精神與部落守護力量的延續。兩日活動內容包括分食溪魚、黑米公主王子選拔、祈雨祭演繹、青年勇士報戰功、黑米慶團圓圍舞及多項傳統趣味競技，完整呈現多納部落感謝祖靈、共享豐收的文化精神。祭典由青年會率先開道，於 15 日晚間進行薪火相傳儀式，以火光點亮活動張力；在槍聲響起後，青年會長帶領青年自頭目家領下聖火，沿著家屋與街巷向族人報信，象徵 Tapakadrawane 正式展開，整齊有力的步伐展現多納世代相傳的勇士精神；隨後的黑米公主王子選拔以族語自我介紹及族服盛裝亮相為主軸，展現青年對語言、文化與身份認同的自信與驕傲。16 日上午祭儀全程直播後登場，由族人盛裝圍舞及多納國小歌謠展演揭開序幕，接續祈雨祭文化演譯與勇士報戰功，由青年勇士象徵性揹著獵物與漁獲進場，重現勇士穿越山林採集祈雨植物、於溪畔向祖靈傳達部落心願的過程。此段儀式象徵勇士完成守護土地、祈求甘霖與豐收的神聖使命，是 Tapakadrawane 最具精神象徵的核心橋段之一。隨後全場族人手牽手跳起黑米慶團圓圍舞，向祖靈表達感謝並祈求來年風調雨順。今年 Tapakadrawane 首度啟動「祭典線上看」，透過線上串聯，讓更多市民與各地朋友能零距離看見多納文化的深度與美好，也擴大祭儀文化的推廣影響力。而納美下三社文化促進協會理事長羅誠說到，各部落的文化發展皆有其獨特性，多納部落祈雨祭與茂林部落不同處，是由部落中最厲害的勇士前往指定地點採集植物與水，依照祖先流傳的方式完成祈雨儀式，祈求降下甘霖、帶來豐收。茂林區多納里里長羅耀明提到，祈雨祭演繹能呈現得如此完整，是耆老帶領與口傳教學的成果，讓青年在參與過程中真正理解儀式精神，也展現多納文化的多元樣貌。茂林區長駱韋志表示，多納 Tapakadrawane 是部落重要的歲時祭儀，文化學習應從小扎根，長者願意教、青年願意學，才能讓文化延續不斷，鼓勵族人參與祭典時要盛裝上場，以行動展現對文化的尊重與傳承。多納部落頭目羅馨指出，青年返鄉參與祭儀的重要性不只在協助執行工作，而是在籌備過程中透過實做向長輩學習，例如材料來源、山林採集方式等，這些都是活生生的文化傳承，也分享自己同為青年與頭目，與青年之間沒有隔閡，從溝通、找到問題到解決問題，都能快速磨合，讓文化在實作中持續被理解與延續。原文出處：多納黑米季登場 族人齊聚慶豐收 更多民視新聞報導檢方要辦了！高雄月世界竟淪垃圾山 環保局追查曝「這地區」棄置蕭旭岑揭鄭麗文新兩岸路線 邱議瑩：票投柯志恩就是支持一國兩區為TWICE應援！陳其邁、黃捷頭髮藍了 他笑回：這還要問嗎？

民視影音 ・ 17 小時前