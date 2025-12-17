許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來

許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，兩人不時在社群上放閃，愛的高調卻不膩人，總是分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，宣布正式成為夫妻。

李玉璽、許允樂。（圖／翻攝自臉書）

許允樂愛貓也愛小孩，她在社群中提到，「他說我們一起生活，我說我家的貓會讓你過敏打噴嚏，沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起。」許允樂因為年紀再加上曾經的有過一段婚姻，最初2人交往時，她一直擔心會成為隔閡，她用愛貓比擬成自己，擔心李玉璽會「過敏」，但兩人經過磨合和相處，克服了所有困難，決定成為夫妻一起甜蜜面對未來。

廣告 廣告

許允樂愛貓。（圖／翻攝自臉書）

李玉璽和許允樂帶父母出去玩。（圖／翻攝自臉書）

許允樂喜歡小孩，也想生一個屬於自己的孩子，不過張兆志想要過兩人世界，決定離婚時兩邊都非常理性，他們都知道並不是哪一邊出了問題，而是最初的他們以為可以隨著時間改變彼此的想法，最終兩人沒有強迫對方，做出最成熟的決定，在沒有怨懟彼此的情況下選擇分開。