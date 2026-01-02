許允樂二婚傳遇婆媳問題 她首回應：太冤枉了

張兆志前妻許允樂上月17日與小她6歲的李玉璽登記結婚，成為藝人李亞明的媳婦，兩人否認雙喜臨門，不久又爆出李玉璽的母親曾反對婚事，主因和生育問題有關，疑有婆媳問題。昨(1日)許允樂回應本來不想與之起舞，但覺得不實的言論對婆婆太冤枉，她澄清從自己還沒嫁到李家前就被疼到不行，更不可能遭逼生子的傳統八股觀念壓迫。

許允樂最近人在韓國度假，昨在IG限動回應本來不想對週刊報導回應，但想想若不發聲保護婆婆，「太冤枉我們媽媽了」，她澄清婆婆開明、超級可愛好相處，婚前她就被婆婆疼惜，婚後也沒脅迫，並表示是她自己很想生小孩，也很開心遇到想要有家庭、孩子的另一半。

許允樂承認現在正在備孕，全家人和親朋好友、狗狗貓貓都祝福他們，「所以，啥匿名的親友爆料別親信就是了，這種人要嘛不親；要嘛不是真的友」，希望大家新的一年身體健康、睡眠飽滿、平平安安，也希望這是最後一次需要回應報導，希望外界放過他們的家人朋友。

先前週刊報導，李玉璽和許允樂交往之初，就受到男方母親的反對，主因一是女方離婚後還不到兩年，擔心關係複雜；主因二則是李玉璽沒有先告知交往事實，讓家人看了報導才知情，「差點昏倒」；還傳李玉璽的媽媽擔心38歲許允樂難以生育，才在以未來會努力生子的前提下讓兩人結婚，但許允樂昨否認，強調都是子虛烏有，爆料者根本不是他們的親近親友。

