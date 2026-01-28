許允樂備孕體重飆到60公斤！婚宴合體李玉璽被酸整形 長文揭「3大臉腫主因」

許允樂（右）、李玉璽（左）在 LuLu與陳漢典的婚宴上合體。李鍾泉攝

女星許允樂日前出席 LuLu（黃路梓茵）與陳漢典的婚宴，首度與老公李玉璽公開同框亮相，然而，活動照片曝光後，許允樂卻因臉部較為浮腫，遭到部分酸民質疑「胡亂整形」、「整過頭」、「打太多」，面對排山倒海的評論，許允樂昨（27日）在社群平台發長文正面迎擊，親自揭露外貌改變背後的真實原因，堅定守護自己的選擇。

首度同框焦點變調 揭露水腫3主因

許允樂坦言，目前體重已經來到人生巔峰60公斤，但這並非因為醫美過度，而是受多重生理因素影響。她透露，近期除了長期服用蕁麻疹藥物外，正值備孕期間的她，需服用荷爾蒙藥物調整體質，再加上婚宴前一晚看電影「哭到爆」，多重影響下才導致當天外貌異常浮腫。她更嚴正否認整形傳聞強調：「真的沒有打什麼，我發誓！」直言快40歲的易水腫體質讓恢復速度不如以往。

許允樂長文回擊。翻攝IG@byleway

面對外界「變胖、變醜」的刻薄評價，許允樂分享，過去自己其實太瘦，最近為了求子正積極調整生活步調，實行「吃飽睡、睡飽吃」的健康模式，她表示，非常清楚自己現階段最想要的是什麼，即便為了懷孕必須經歷外貌崩壞的過程，「我也並不畏懼，只求身體健康、順利平安。」強調除了備孕與健康，其他流言蜚語都不是她目前在意的事。

針對那些妄下定論、指責她「整過頭」的網友，許允樂也選擇不再隱忍，霸氣直言這些人根本無意了解別人正在經歷的辛苦，她喊話：「反正你不在乎我，我也不會在乎你。」認為與其與不相干的人爭辯，不如把解釋留給真正支持她的人，文章最後，她也感謝粉絲的關心與溫暖。



