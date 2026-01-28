許允樂備孕體重飆到60公斤！婚宴合體李玉璽被酸整形 長文揭「3大臉腫主因」
女星許允樂日前出席 LuLu（黃路梓茵）與陳漢典的婚宴，首度與老公李玉璽公開同框亮相，然而，活動照片曝光後，許允樂卻因臉部較為浮腫，遭到部分酸民質疑「胡亂整形」、「整過頭」、「打太多」，面對排山倒海的評論，許允樂昨（27日）在社群平台發長文正面迎擊，親自揭露外貌改變背後的真實原因，堅定守護自己的選擇。
首度同框焦點變調 揭露水腫3主因
許允樂坦言，目前體重已經來到人生巔峰60公斤，但這並非因為醫美過度，而是受多重生理因素影響。她透露，近期除了長期服用蕁麻疹藥物外，正值備孕期間的她，需服用荷爾蒙藥物調整體質，再加上婚宴前一晚看電影「哭到爆」，多重影響下才導致當天外貌異常浮腫。她更嚴正否認整形傳聞強調：「真的沒有打什麼，我發誓！」直言快40歲的易水腫體質讓恢復速度不如以往。
面對外界「變胖、變醜」的刻薄評價，許允樂分享，過去自己其實太瘦，最近為了求子正積極調整生活步調，實行「吃飽睡、睡飽吃」的健康模式，她表示，非常清楚自己現階段最想要的是什麼，即便為了懷孕必須經歷外貌崩壞的過程，「我也並不畏懼，只求身體健康、順利平安。」強調除了備孕與健康，其他流言蜚語都不是她目前在意的事。
針對那些妄下定論、指責她「整過頭」的網友，許允樂也選擇不再隱忍，霸氣直言這些人根本無意了解別人正在經歷的辛苦，她喊話：「反正你不在乎我，我也不會在乎你。」認為與其與不相干的人爭辯，不如把解釋留給真正支持她的人，文章最後，她也感謝粉絲的關心與溫暖。
更多鏡報報導
沒到場陳漢典婚禮包1萬6被嫌少！小S一句話揭職場人情冷暖 7萬人狂讚「太真實」
Toyz爆獄中完婚成「台灣女婿」！篠崎泫探監隔鐵窗落淚 情人節深情告白這句話
入獄前早布局好？Toyz爆豪砸千萬買房寵篠崎泫 裝潢再投百萬不手軟
腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把
其他人也在看
許允樂「臉腫參加婚宴」挨酸整過頭 認體重到60公斤吐心聲
女星許允樂去（2025）年2月與男星李玉璽結婚，還沉浸在新婚的幸福氛圍，日前也出席陳漢典、Lulu的婚禮被視為實習，不過時隔幾天，她卻在社群收到「有人覺得您現在可能需要額外支援」的訊息，頓時愣了一下，才發現可能是因為自己變腫的關係。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
許允樂結婚李玉璽！臉部浮腫還酸「整過頭」重話回擊：我也不在乎你
38歲網紅許允樂去年底與小6歲男星李玉璽登記結婚，目前正積極備孕中。日前兩人一同出席陳漢典與 LuLu（黃路梓茵）的婚宴，許允樂當天臉部略顯浮腫，遭網友質疑整型過頭，對此，她也強硬回擊了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
見習陳漢典、Lulu婚禮！許允樂無端被酸「整過頭」發長文反擊
見習陳漢典、Lulu婚禮！許允樂無端被酸「整過頭」發長文反擊EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
孫協志、夏宇童情人節辦婚宴！絕美婚紗照曝光 磨鼻親吻超閃
47歲的孫協志與小11歲的夏宇童，愛情長跑多年後在去年3月3日登記結婚，並宣布將在今年2月14日情人節盛大舉辦婚宴。夏宇童28日在社群平台上PO出一段絕美的婚紗拍攝影片，小倆口超甜互動閃瞎大家。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
月入3.4萬不夠活？晚餐吃過期豆腐 她一聽「超市對話」淚崩：以前也曾那樣
「我打開冰箱，裡面只有一塊豆腐。更糟糕的是，它已經過期2天了…我突然就在廚房哭了起來。」居住在日本埼玉縣的74歲前田聰子（化名），面對著空蕩蕩的冰箱，道出了日本高齡社會角落裡最沉痛的獨白。這塊過期的豆腐，不僅是當天晚餐的全部，更是這對老夫婦陷入「老後貧窮」與「社會孤立」的縮影。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
張庭出門禁止「兒女喊媽媽」遭她爆料：想被搭訕 本尊洩真實原因
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，家庭生活美滿。張庭母女二人也常合體拍片分享生活趣事，近日，16歲女兒林希曈（Angela）突然爆料媽媽小時候會要求她跟弟弟出門在外「不要叫媽媽」，對此，張庭也鬆口真實原因。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
小S不只包1萬6紅包給Lulu夫妻！ 陳漢典經紀人曝6位數「厚禮」：擔心外界誤解困擾她
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前圓滿完成世紀婚禮，昔日《康熙來了》的老搭檔小S（徐熙娣）雖因故缺席，但其送上的紅包與手寫祝福卻成為全場焦點。針對外界不斷討論小S的紅包金額是否「太少」，陳漢典的經紀人今（28日）打破沉默，低調曝光了紅包的真實數字，其實是高達「6位數」的厚禮。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
梁佑南「膝蓋出狀況」 劇組冥冥之中安排鬆一口氣
八點檔《豆腐媽媽》劇情線持續延燒，新角色登場再度為故事注入變數。梁佑南近日低調現身劇組，成為劇中令人意外的關鍵人物。她坦言，當初接到演出邀請時其實沒有多想，甚至對角色分量與走向一無所知，「但到了這個階段，能做的就是把眼前的角色演好，其他就順其自然。」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
林俊傑認愛後首合體！帶小20歲女友「零偽裝約會」全被拍
林俊傑認愛後首合體！帶小20歲女友「零偽裝約會」全被拍EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
伍思凱被傳財富自由退休！獨子又爆餵毒騙砲 趙傳曝老友狀況
【緯來新聞網】趙傳出道38年，將於5月23日登上北流舉辦《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
貴婦夢碎！梁佑南被叮嚀「不能太浮誇」卸名貴行頭改穿球鞋
實力派女星梁佑南驚喜加入八點檔演出，雖然一開始接到邀約時「完全沒有心理準備」，甚至連角色戲份等級都不清楚，但她坦言：「這些都不重要，現階段接到的任務，就是盡全力把角色完成，後續就交給老天安排。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
滷味攤「內行人3吃法」少吸油 專家曝：青菜選滑不選皺！
許多民眾將滷味當作正餐或宵夜選擇，認為多夾青菜就能吃得健康，但營養師曾建銘提醒，葉菜類食材經過燙煮後，反而可能把滷湯中的浮油全數吸附，讓人在不知不覺中攝取大量油脂。他分享內行人才懂的挑選技巧，強調關鍵不在卡路里高低，而是要觀察食材的物理結構。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
夏宇童、孫協志下月大婚！「絕美婚紗照」公開 親吻超閃畫面曝光了
47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，去年3月3日登記結婚，之後頻傳出做人成功，但雙方否認。如今兩人將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，而她28日在社群網站驚喜上傳一段影片，除了能看到換穿不同套婚紗，同時預告喜事將近。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1則留言
林萱瑜結婚兩年鬆口「有備孕計畫」但沒凍卵 辦婚禮進度曝光了
女星林萱瑜與藝人 Junior（韓宜邦）於2024年6月完成登記結婚，婚後生活備受關注。近日她在 Instagram 限時動態開放網友問答，被問及是否會舉辦婚禮以及備孕進度時，也首度鬆口回應，坦言「有備孕計畫」，並同步透露婚禮想法。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
超吸睛成全場焦點！空軍F-16V操演「美女飛官沉穩現身」
農曆春節將至，國防部也對外展示春節戰備不打烊，並邀請媒體見證掛載潛力，起飛執行「戰鬥空中巡邏」（CAP），此外，執行任務機的馬尾女飛官與難得一見的狙擊手夾艙，也成有本次另類亮點。訓練教官施順德中校也分享，當遇到緊急故障時，會參照黃卡執行緊急SOP程序，並借助多重的備援儀表返回基地。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
宜蘭農場遭同業「空拍機投毒」釀動物死亡 園方發聲明：心碎且不可饒恕的悲劇
位在宜蘭冬山鄉的「星夢森林劇場」2023年遭到同業利用空拍機投毒，導致園區侏儒山羊、梅花鹿與羊駝陸續身亡，昨(27)日園方發聲明，直呼是心碎且不可饒恕的悲劇，透露宜蘭地檢署已偵結並正式提起公訴，園方會...華視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
房東趕出門！母子低溫10°C搭帳棚 《緋聞港口》這一幕警揪心了
低溫10°C，台中市臨海的大安區龜殼生態公園，驚見一座違規的帳篷，裡面住領有身心障礙手冊的周姓媽媽（31歲）和剛滿足歲的幼子，周女因故遭房東驅離，無處可去，只能帶著稚子在寒風中棲身於單薄的帳篷內。大甲警分局巡佐紀志忠與警員謝文雄見狀，兩人揪心了，趕緊伸出援手協助。太報 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
將錢花在出國、演唱會！為何年輕人都不買車了？過來人曝２原因：完全不需要
在傳統社會中，買房、買車被視為人生重要里程碑。然而近年來，年輕世代對於購車的態度出現明顯轉變。一名網友在PTT論壇分享，曾有調查指出30歲族群的購車比例下降至２成，而他身邊朋友也不太買車，寧願將資金投食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 3則留言
不只包1萬6！小S給陳漢典紅包「真實金額」曝光 經紀人證實了
不只包1萬6！小S給陳漢典紅包「真實金額」曝光 經紀人證實了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
曾收病患150萬僅打生理食鹽水！精神科名醫李光輝官司纏身 死亡全免刑
即時中心／林韋慈報導精神科名醫李光輝因與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁的親戚發生訴訟糾紛，多次在法庭當庭詆毀王炳梁，指控其捲入翁茂鍾案、利用前法官身份影響審判，王炳梁因此提告，台北地檢署去年依三件誹謗罪將李光輝起訴。台北地院法官近日開庭查明，發現李光輝已於今（2026）年1月5日死亡除戶，判決公訴不受理。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言