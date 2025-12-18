許允樂再婚昔遭網暴！張兆志為護她開戰好友挨告 14字不忍回應了

記者蔡維歆／台北報導

張兆志祝福許允樂再婚。（圖／資料照）

許允樂2023年底與張兆志離婚後，今年初認愛小6歲男友李玉璽。昨（17）日兩人宣布結婚喜訊，張兆志也大方發文祝福。而他先前因發現多年好友疑網路霸凌許允樂，當時直播為許允樂打抱不平，結果因此挨告。好友事後對他提告求償並聲請假處分要求張兆志移除相關網路影片，如今法院裁定聲請人以38萬提供擔保後，在官司確定前，禁止張兆志「重新發布」今年4月6日跟拍好友夫婦的影片。對此張兆志也回應了。

廣告 廣告

李玉璽閃婚許允樂。（圖／翻攝自IG）

根據《NOWNEWS》報導，依據張兆志的說法，抹黑許允樂的陳姓好友是他華岡藝校學弟，目前任職於某珠寶公司總經理。張兆志今年4月6日在茹絲葵大直店發現陳姓學弟夫妻檔的行蹤，當場喊出他們姓名，錄下跟拍影片，再發布到網路上；隔天4月7日，張兆志臉書直播再度開槓陳氏夫妻，公布他們姓名、照片、出生年月日、目前的工作，4月14日陳氏夫妻透過律師聲明「指控內容與事實不符，已對當事人造成重大名譽損害‧‧請其應立即停止一切不法犯罪行為」，但當晚張兆志仍開直播繼續談論。

陳氏夫妻因此對張兆志提告妨害自由、妨害名譽、跟蹤騷擾、違反個資法，另提起民事損害賠償訴訟並聲請定暫時狀態之處分，要求張兆志移除4月6日跟拍影片、4月7日和14日的臉書直播總共三段影片，並願意以現金提供擔保。最後法院裁定聲請人以38萬提供擔保後，在官司確定前，禁止張兆志「重新發布」今年4月6日跟拍好友夫婦的影片。對此記者求證張兆志，他今則14字表示：「案件司法審理中，不便發表意見。」

更多三立新聞網報導

震撼彈！阿翔遭爆「中大樂透頭獎」 突現身彩券行合照掀全場暴動

李亞萍證實罹失智症！余祥銓首出面鬆口了 曝她私下「真實病況」

不藏了！名媛私下「驚人真面目」曝光 網驚見嚇喊：背景有多硬？

錄影爆意外「突被坦克車撞」！女星公開驚悚照不忍了 最新傷況曝光

