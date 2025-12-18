許允樂再婚李玉璽挨酸！不忍嘆「世界惡意很多」78字心聲全說了

娛樂中心／綜合報導

許允樂與前夫張兆志離婚2年，昨（17）日驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚，外界湧入祝福的同時，也有部分酸民針對她再婚一事嘲諷。對此，她今日稍早轉發10個月前的貼文，無奈感嘆「這個世界的惡意跟故意很多」。

許允樂二婚李玉璽。（圖／翻攝自李玉璽IG）

許允樂再婚李玉璽意外遭批評，轉發昔日貼文坦言無法改變世界的惡意，能做的只有「讓自己的內核強到不用怕」，找尋真正的善意，並讓心臟強大，「更坦蕩，也允許一切都會發生，才能無所畏懼。」對於網友酸她前段婚姻也稱雙方有多麼合拍，最終仍以離婚收場，她則以高EQ回應：「一婚我很幸福，但選擇不同。二婚的第一天，我很幸福。」

許允樂轉發今年2月貼文。（圖／翻攝自許允樂Threads）

事實上，許允樂與張兆志當年因生子規劃不同而結束6年婚姻，離婚後依舊保持良好互動，也多次大方同框。如今許允樂重新找到幸福，張兆志也在第一時間送上祝福「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，被大讚是前任典範。

