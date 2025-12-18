許允樂再婚被酸「以前也說很合拍」 她親上火線：選擇不同

許允樂再婚。（圖／翻攝自Instagram@byleway）

藝人許允樂與李玉璽因合作舞台劇《婚內失戀》相識相戀，並於昨（17）日宣布結婚。不過同時引來部分網友質疑，女方與前夫張兆志離婚前，也是把兩人說得很合拍，不知道這次是否又是同樣的套路，對此，她也親自在留言區回應了。

許允樂與張兆志交往4年後，選在2017年5月20日當天登記結婚，女方當時甜蜜告白：「我們前世應該是520次的回眸」，也曾透露自己有短暫性失憶的症狀，常常會同一個問題反覆詢問，手也會忽然無力掉東西，而男方總會摸摸她的頭溫柔說道：「沒關係我可以再多說一次」，並拍照、剪影片存檔兩人的回憶。未料，2023年兩人因為生子規劃無法達成共識，決定結束6年婚姻、10年的戀愛，震驚不少粉絲。

如今許允樂與李玉璽再婚後，在社群平台寫下，「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。」

然而，兩段婚姻分別發的貼文，被網友紛紛拿來做比較，有網友在Threads發文表示，「我記得女方一婚時，也是寫整篇寫得好像男方多了解她、跟她多合拍一樣，還被我當時的女友奉為聖經，時常拿她的話來吐槽我『女生就應該怎樣』或『男生就應該對女生怎樣』，不知道是不是又同樣的套路。」

對此，釣出許允樂本人回應，她坦言兩段婚姻都是照實寫下當下的感覺，「每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候。一婚我很幸福，但選擇不同；二婚的第一天，我很幸福。」

不僅如此，許允樂18日也分享了自己置頂在Threads的貼文，「這個世界的惡意跟故意很多，但是我們就是活在這也沒辦法，不能改變就只能練習去分辨，讓自己的內核強到不用怕，找尋真正的善意、心臟大顆點更坦蕩，也允許一切都會發生，才能無所畏懼。」

（圖／翻攝自Threads@byleway）

（圖／翻攝自Instagram@byleway）

