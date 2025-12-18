許允樂再婚「張兆志祝福」掀熱議 女星不忍發聲力挺

藝人許允樂與張兆志有過一段婚姻。（圖／翻攝自張兆志臉書）





藝人許允樂與張兆志在2023年底離婚，6年婚姻畫上句點。今年初她大方認愛小6歲男星李玉璽，沒想到17日兩人無預警宣布結婚的好消息，張兆志也大方送上祝福，未料此舉卻遭部分酸民攻擊。對此，女星楊晨熙也看不下去發聲了。

許允樂與李玉璽宣布結婚後，張兆志在社群平台寫下「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，對前妻送上滿滿祝福，不少人大讚他情商高、大氣，還有人封他是「最佳前任」，不過仍有不少人開酸，讓楊晨熙忍不住直言「話，永遠是別人在說的。」

楊晨熙提到，「看到人家離婚，有人冷嘲：『不是愛情大師嗎？』看到前妻再婚送上祝福，又突然說：『這才是成熟的愛』。」在她看來真正令人羨慕的，是他們誠實面對自己的心，清楚知道自己要什麼，不畏懼世俗眼光，勇敢去活、去選擇、去追求，「活出屬於自己的一道光。」



