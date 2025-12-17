許允樂再婚！昔「因生育問題離婚」前夫張兆志13字送祝福

許允樂今(17日)宣布和小她6歲的李玉璽結婚，成為李亞明的媳婦，兩人認愛不到1年閃婚，表示希望可以一起變老。對此，許允樂前夫張兆志稍早曬出紅底文回應，大方祝福前妻幸福。

張兆志稍早回應前妻再婚，感慨說：「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，好友陳為民、陳大天等人按讚留言，其他網友回應：「謝謝兆志哥的祝福～也祝你找到幸福」、「你也很棒，兩個人都很溫暖」、「喬治哥真的是個很棒的人！願你也在前往理想未來的路上」、「這才是愛情最美的模樣」、「情商非常高的男人、即使沒緣份走下去也願意祝福彼此」。

廣告 廣告

張兆志2023年底和許允樂離婚，兩人好聚好散，張兆志還為了保護許允樂，槓上在背後欺負許允樂的認識30年友人。對於當時為何離婚，張兆志在王偉忠廣播節目坦言還愛前妻，兩人交往2年、結婚6年、相處8年的回憶很美好，但許允樂想當媽媽、生小孩，張兆志不想，兩人沒共識，張兆志坦言：「父愛那一塊我真的沒辦法」，最後還是因為深愛對方選擇放手。

今年4月，張兆志暴走發文自嘲：「我終於瘋成我想要的樣子了」，並曬出在路上追趕一對認識30年夫妻檔的影片。張兆志揭露主因，竟是對方組織了黑粉群，私下抹黑他與許允樂，還害前妻精神崩潰甚至胃出血。友人夫妻透過律師發表聲明，反控：「該等指控內容與事實不符，已對當事人造成重大名譽損害。」張兆志當時也霸氣嗆說：「如果我有觸法，非常願意接受法律制裁」，願意跟對方在法院來場正面對決。

更多中時新聞網報導

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別

經典賽 三本柱缺一 山本參戰 朗希休兵

高溫、高票價夾擊 烤驗世足賽