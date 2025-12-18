許允樂再嫁遭酸「一婚也寫合拍」 直球回應被讚爆

許允樂二婚被網友質疑「同樣套路」。（圖／中時資料照、IG@mr.lucy___）

許允樂和張兆志離婚2年，昨(17日)感情迎來第二春，和小6歲的男星李玉璽登記結婚，前夫張兆志暖送祝福。然而，有網友酸許允樂一婚時，也在社群發文和張兆志很合拍，質疑她二婚可能又是「同樣的套路」。面對惡評，許允樂今(18日)親自回覆網友，短短2小時就收到破1800個讚。

網友17日在threads談許允樂再婚李玉璽，提到女方2017年嫁給張兆志，在社群平台洋洋灑灑地寫下老公很了解她、兩人多麼合拍的閃文，羨煞他當時的女友，常拿許允樂的貼文來吐槽他，要求男生就應該怎樣寵愛女生等。

廣告 廣告

如今許允樂再婚李玉璽，又在社群分享兩人相處時的甜蜜，網友不禁質疑：「不知道是不是又同樣的套路？」更酸她跟2年前離婚的兩性作家口罩男的做法很雷同。

這篇文章吸引許允樂的注意，18日親自回覆：「就照實寫下當下的感覺，每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候。一婚我很幸福，但選擇不同；二婚的第一天，我很幸福。」許多網友認同許允樂，紛紛留言打氣：「不用理會酸民，每段感情都是很幸福的，但到後來會因為柴米油鹽而選擇不同，樂你很棒」、「生活是你自己的！本該選擇適合自己的，合則聚不合則散，祝福你。」

許允樂今年1月和李玉璽合作舞台劇《婚內失戀》而譜出愛苗，認愛不到1年即閃婚。她文謅謅地寫下：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事。直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。」兩人在生活上磨合成功，李玉璽開口求婚，許允樂欣然答應，17日正式登記，「搞不好！有機會一起到老」。李玉璽則隔空甜喊：「會的，我們會一起變老。」

李玉璽與許允樂17日甜蜜結婚。（MONTBLANC提供)

更多中時新聞網報導

新北耶誕城演唱會 人父歌手齊聚

48歲崔江姬1打4 首戰動作戲

周湯豪無預警變身婚禮歌手 嚇哭新娘