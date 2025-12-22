許允樂媽媽寵女婿！冬至「煮紅豆湯圓」給李玉璽 他1符號回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星李玉璽跟大6歲的許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，而不時在社群甜蜜放閃的兩人，日前證實結為夫妻，贏得一票網友得祝福。昨（21日）是一年一度的冬至，許允樂也曬出母親暖心替李玉璽準備的紅豆湯圓，顯見對於女婿十分寵愛。

許允樂昨（21日）在社群中透露冬至與家人一起過節，且應景的吃了水餃跟湯圓，象徵圓圓滿滿，雖然新婚丈夫李玉璽因為出席高雄夢時代「星空音樂日」活動而不在家，但許允樂透露母親還是有準備紅豆湯圓當消夜，「要給快下班回來的女婿吃」，對於岳母的關愛，李玉璽事後轉發貼文也回應一個手比愛心的符號，喊話：「冬至大家要吃湯圓」。

其實，李玉璽跟許允樂閃婚消息讓大眾相當驚喜，還一度因為許允樂拍照穿著的禮服較為寬鬆，讓網友不禁猜測是否懷有身孕，不過李玉璽透過經紀公司否認，「目前還沒有小孩，會努力」，至於婚宴進度，李玉璽則表示還未規劃，未來有消息會告知大家。

李玉璽回應許允樂母親的關愛。（圖／翻攝自李玉璽IG）

