許允樂媽媽「冬至煮宵夜寵李玉璽」 他甜曬愛心曝岳婿互動

男星李玉璽17日驚喜宣布與大6歲的許允樂結婚，引來各界祝福，除了小倆口的幸福生活外，雙方家人的互動也令外界相當好奇。先前李玉璽才透露，結婚登記當天與爸媽一起享用晚餐，21日適逢冬至，許允樂則曝光媽媽替女婿準備的暖心宵夜。

許允樂21日在限時動態表示，冬至整天與家人一起度過，並共同享用各種美食，幸福說道：「中午吃刈包，晚上吃水餃，還煮了湯圓，圓圓滿滿。」接著她曬出紅白湯圓配紅豆湯的照片，透露媽媽為李玉璽準備了宵夜：「媽媽還準備宵夜、紅豆湯圓要給快下班回家的女婿吃。」

而李玉璽當天晚上其實在高雄表演，想不到趕回家後能吃到暖呼呼的湯圓，他便甜蜜回覆岳母的愛：「冬至大家記得吃湯圓」，更附上一個雙手比愛心的表情符號，看來他與岳母的感情不錯，羨煞眾人。

此外，先前李玉璽分享與許允樂、爸爸李亞明、媽媽的合照，表示爸媽比他們還有儀式感，「說登記一定要一起吃個飯呀！就把我們帶出來了」，且照片中的4人都露出燦爛笑容，讓他幸福直呼：「是被愛與祝福包圍的一天」，也令人期待後續有更多好消息釋出。

許允樂媽媽為李玉璽準備宵夜。（圖／IG@mr.lucy___）

