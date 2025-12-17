許允樂宣布閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志首公開回應 13字吐真實心聲

記者蔡維歆／台北報導

許允樂（小樂）2023年底與張兆志離婚後，今年初認愛小6歲男友李玉璽，不時分享甜蜜互動。今（17）日兩人透過社群平台宣布結婚喜訊，曬出一系列甜蜜婚紗照，許允樂寫下：「我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」對此張兆志也發文了。

張兆志雖然和許允樂離婚，但仍時常以友好關係給予對方支持，對於前妻婚訊，稍早也送上祝福寫下13字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，網友紛紛讚他大度：「情商非常高的男人，即使沒緣分走下去也願意祝福」、「你真的是一個很棒的人，願你也開心並且幸福」。

許允樂2023年底與張兆志結束6年婚姻，今發文坦言自己經常喊著「不會痛」、「沒事」，不過李玉璽總安慰「痛沒關係」、「不要沒事」，更主動提議同居生活及求婚。李玉璽則坦言自己不擅長儀式感，不過許允樂並不要求他改變，對於生活和他過敏的皮膚亦然，「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起」，文末呼應許允樂貼文，深情承諾「會的，我們會一起變老」。

