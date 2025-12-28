許允樂強震喊心臟超痛！李玉璽霸氣「護妻1動作」甜炸

許允樂與李玉璽宣佈結婚。（圖／晴空鳥）





臺灣東部海域昨（27）日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，宜蘭縣地區最大震度4級，全台有感！許允樂與小6歲男星李玉璽12月17日才宣佈結婚喜訊，女方事後曝光地震當下的監視器畫面，李玉璽「霸氣護妻」行為也成為一大焦點。

李玉璽霸氣護妻許允樂畫面。（圖／翻攝自許允樂Instagram）

許允樂在Instagram發文，在黑色畫面寫下：「搖好大好久，心臟超痛那種，希望大家平安！」並公開家中14樓客廳監視器畫面，直呼搖晃很大、超恐怖，畫面中她與李玉璽坐在客廳沙發上看電視，一瞬間強震來襲、天搖地動，她鑽進對方胸膛，李玉璽則伸手護著愛妻頭部。

許允樂公開地震時家中監視器畫面。（圖／翻攝自許允樂Instagram）

家中地板被掉落的水晶砸破一個洞，許允樂說地震過了一個多小時後仍舊感到頭暈想吐：「3隻貓咪都安全，希望大家的貓咪都安全」；她再公開15樓的辦公室監視器畫面，直擊電腦螢幕掉下來摔壞的過程。



