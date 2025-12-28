許允樂新婚李玉璽遇強震！住14樓驚呼「發瘋」 準媽咪夏于喬「抱著肚子哭」

許允樂（右）與李玉璽婚後遇大地震嚇壞。翻攝IG @byleway

27日深夜發生東部海域芮氏規模7.0強震，日前公布懷孕的夏于喬在限時動態上驚呼：「地震太可怕，不小心抱著肚子哭了，希望大家都可以平安，新聞說可能有餘震，大家一定要注意安全。」

剛與李玉璽新婚的許允樂也發文驚呼：「發瘋，選好照片還沒打字就突然地震，我們14樓超恐怖搖好久好大，大家都平安嗎？拜託都平安無事。」貼文中共放了6個哭臉圖案，可見嚇壞程度。

何如芸則透露：「所有可以移動的拉門都自己打開，我以為我家要倒了，真的不能住太高。」台8男演員王凱也在臉書上發文：「地震大家都還好嗎？從來我沒有因為地震覺得慌，但剛才那一場，我確實不知所措，牆上層板東西都掉到地上，很幸運，只是摔碎了點玻璃罐，大家都還好嗎？希望所有人一切平安。」並分享地上碎玻璃照，可見破裂的應是一罐香水。

