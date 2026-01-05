許允樂新婚狂曬一系列「男友視角照」 羞喊李玉璽老公甜炸了

〔記者邱奕欽／台北報導〕許允樂上月宣布與小6歲歌手李玉璽結婚喜訊湧入滿滿祝福，新婚甜蜜持續放閃的她，昨(5日)更釋出一系列「男友視角照」，不僅畫面甜度破表，還在文中羞喊李玉璽「老公」，一個小小口誤修正讓粉絲們被閃到不行。

許允樂在Threads上曬出一系列「男友視角照」，可見她戴著毛絨漁夫帽，手拿看似韓國街頭小吃的點心，張嘴準備咬下的瞬間被捕捉，眼神專注在食物上，自然又可愛。另一張照片中，許允樂微微前傾靠近鏡頭，露出燦爛笑容、眼神直視拍攝者，滿滿都是戀愛中的幸福感，讓人一看就知道鏡頭後的人是誰。

不僅如此，許允樂更在文中寫下「我在男友手機裡的照片們」，隨後又立刻更正「啊不對，是老公」，並附上害羞表情符號，成為整篇貼文最大亮點。一來一往的文字變化，許允樂充分展現新婚身分轉換的甜蜜心情，同時也讓大票網友直喊「太閃了」、「甜到需要墨鏡」，由衷為2人送上新婚祝福。

