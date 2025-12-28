許允樂新婚2周遇強震！14樓住家狂搖 李玉璽護妻畫面曝光

許允樂住14樓遇強震，李玉璽淡定伸手護妻。（圖／IG@byleway）

台灣27日晚間11點5分發生規模7.0地震，全台有感，不少人從睡夢中驚醒，也有人正在做其他事情毫無防備，直接被嚇壞。對此，新婚的李玉璽、許允樂在社群曝光地震當下的反應，尤其李玉璽帥氣護妻的舉動，令人不禁讚嘆。

許允樂27日深夜透過限時動態分享地震後的心情，先是以黑底白字表示，「搖好大好久，心臟超痛那種，希望大家平安」，隨後透露她與李玉璽當下在位於14樓的家中客廳看電視，兩人原本都坐在沙發上，一感到地震來臨時，許允樂立刻鑽進老公懷裡，李玉璽則不慌不忙伸出左手保護她的頭，並緊緊抱住她，畫面十分帥氣又甜蜜。

李玉璽（右）地震時伸手保護許允樂。（圖／IG@byleway）

後來許允樂曝光家中的情況，坦言震後一個多小時仍感覺頭暈想吐，14樓的住家地板還被水晶擺飾砸出一個洞，甚至15樓的辦公室電腦，因劇烈搖晃直接從桌子上掉落到地板，電腦螢幕慘被撞出明顯裂痕，損失不少。不過，夫妻倆飼養的3隻貓咪都很安全，「希望大家的貓咪都安全」。

此外，許允樂事後也發文分享當天觀賞喜劇演出的心得，仍心有餘悸附上5個哭臉的表情符號說道：「發瘋，選好照片還沒打字就突然地震，我們14樓超恐怖搖好久好大，大家都平安嗎？拜託都平安無事」，引來網友紛紛留言報平安，「平安！嗚嗚嗚突然一個大晃」、「我也住13樓，嚇爛」、「沒事的～平安璽（喜）樂啦」、「文案直接變成地震文」。

李玉璽、許允樂家中震後情況曝光。（圖／IG@byleway）

