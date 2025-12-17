許允樂是誰？網路人氣作家 前夫張兆志13字發聲了！曾認「離婚還愛她」

許允樂再婚李玉璽，前夫張兆志大方送祝福。翻攝自IG



藝人李玉璽宣布娶回大他6歲的網紅作家許允樂。事實上，許允樂2023年底才剛宣布與前夫張兆志（喬志先生）離婚，結束6年婚姻，雙方互相祝福，張兆志受訪曾坦言「還愛她、捨不得離婚」，無奈雙方在生育問題上沒有共識。如今許允樂早張兆志一步覓得第二春，和合作舞台劇的李玉璽迅速相戀結婚，張兆志也大方送上祝福。

李玉璽和許允樂在今年年初大方認愛，今（12/17）稍早在IG連發3則貼文，公開婚紗照宣布結婚，喜悅之情溢於言表。隨後，張兆志也在臉書上寫下：「願這世界能溫柔托住妳的幸福」。底下網友也紛紛留言稱讚，「好棒的倆人，彼此祝福」、「這才是愛情最美的模樣～」、「繼續往前進，一起加油。」

張兆志曾在王偉忠的網路節目上透露，許允樂渴望生小孩，但他對於成為父親始終沒有心理準備，並直言自己早在35歲時便已永久結紮，「父愛那一塊我真的沒辦法」，這個差異每年都成為兩人反覆討論的課題。他強調，自己從未想過離婚，考量到女性生育年齡的現實限制，最後仍選擇尊重對方的需求；離婚雖然受傷、感情沒變，他仍不忘刻意收斂、減少聯繫，認為對方應該擁有自己的人生。

許允樂擁有亮麗外型，曾任市議員助理，目前是BYLEWAY品牌經理，也是網路上頗具人氣的作家，著有《只是想活得漂亮》一書。她曾分享自身成長背景，因父母工作忙碌，自小養成獨立性格，大學期間父親罹患肺癌第三期，從確診到辭世僅8個月，家庭重擔一夕落在她身上，半工半讀期間曾因過勞昏倒4次，甚至出現腦部血塊與暫時性失憶，也讓她更加珍惜人生與時間。

當時和張兆志離婚，許允樂也曾透露兩人因生育議題談了1年半，還分居長達半年，過程中一度低潮、自責落淚，「常常哭成一隻豬」。她坦言，這是人生第一次面對如此艱難的選擇，但也感謝張兆志在過程中給予理性與溫柔的支持。

關於離婚協議，許允樂表示「沒有任何協議」，財產與生活安排皆採對半分方式，房子一人一半，貓咪也一人照顧一隻。她形容，兩人就像當初手牽手走進戶政事務所一樣，平靜地完成分離，期許未來仍能帶著祝福與感謝，各自前行。如今她再度和李玉璽修成正果，備受外界祝福。

