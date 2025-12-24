許允樂甜曬大鑽戒！羞喊「謝謝老公」 浪漫求婚細節全說了

娛樂中心／張尚辰報導

32歲男星李玉璽與大6歲的女星許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，於本月17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻。昨（23）日許允樂也大方分享求婚時的細節，看得出兩人非常甜蜜。

李玉璽（左）與許允樂（右）於本月17日公開喜訊。（圖／翻攝自許允樂IG）

許允樂昨日在IG限時動態發文，表示13日當天演講完回到家，就發現家裡突然多了好多人，樓梯上還擺滿漂亮的蠟燭燈，不僅親朋好友都在，走上樓還看見男友穿著西裝、抱著吉他的畫面，讓她當下又驚又喜。

許允樂回想當天，朋友還告訴自己不要穿西裝讓自己看起來太幹練，就連想要將聖誕節裝飾戴在頭上都被阻止，如今想起來，其實都有跡可循，讓她不禁感謝身邊好友，「好用心啊，辛苦惹！」

許允樂大方分享當天求婚細節。（圖／翻攝自許允樂IG）

許允樂還大方曬出當天的求婚照，照片中可以看見兩人深情對視，許允樂一手捧著玫瑰花，一手秀出戴在無名指上的大顆鑽戒，看起來相當幸福，許允樂也向李玉璽及當天有參加求婚環節的朋友們道謝，「謝謝老公，謝謝朋友們！」幸福之情溢於言表。

