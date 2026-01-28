許允樂結婚李玉璽！臉部浮腫還酸「整過頭」重話回擊：我也不在乎你

記者林汝珊／台北報導

李玉璽和許允樂甜蜜步入婚姻，首要任務就是拚「做人」。（圖／翻攝自李玉璽臉書）

38歲網紅許允樂去年底與小6歲男星李玉璽登記結婚，目前正積極備孕中。日前兩人一同出席陳漢典與 LuLu（黃路梓茵）的婚宴，許允樂當天臉部略顯浮腫，遭網友質疑整型過頭，對此，她也強硬回擊了。

許允樂遭網友質疑整型過頭。（圖／翻攝自許允樂IG）

許允樂隨後透過IG發聲回擊，強調「真的沒有打什麼，我發誓！」解釋當天臉部與眼睛水腫，加上正在服用治療蕁麻疹的藥物，同時為了調養體質、準備懷孕，服用調整荷爾蒙的相關藥物，才導致狀態看起來與平時不同。

坦言年近40容易水腫，但完全沒有動醫美，「我很清楚自己想要的是什麼，也知道為了那個目標，勢必會經歷一些改變，比如變胖、變腫、沒以前好看」，但不畏懼改變。也跟酸民喊話：「只是想要批評別人，想必打從心裡也不會想知道別人正在經歷什麼辛苦，多說無益，反正你不在乎我，我也不會在乎你。」

