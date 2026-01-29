許允樂胖到60公斤 曝3原因「只求備孕順利」

許允樂與李玉璽婚後首度同框，出席LuLu（黃路梓茵）與陳漢典的婚宴。（翻攝自許允樂臉書）

許允樂與李玉璽登記結婚後，小倆口首度同框露面出席LuLu（黃路梓茵）與陳漢典的婚宴，沒想到當天因臉腫的關係，遭部分網友批評「胡亂整形、整過頭、打太多」，對此，她回應了。

許允樂透露，目前體重已來到60公斤的人生巔峰，會有這個結果是因三大原因，包括服用蕁麻疹藥物、備孕服用荷爾蒙藥物及前一天看電影哭腫了眼等。她嚴正否認整形傳聞說：「真的沒有打什麼～我發誓。」指目前為了求子調整作息與體質，即便變胖變醜也在所不惜。

對於發胖，許允樂指是以前太瘦了，最近開始調整作息，實行「吃飽睡、睡飽吃」的生活模式，因此養出了60公斤的體態，加上本來就是易水腫體質以及快40歲，現在只要不小心水腫又更難退去了。

對於發胖，許允樂指是以前太瘦了。（翻攝自許允樂臉書）

面對外界質疑她又腫又胖沒以前好看，許允樂表示，非常清楚自己要的是什麼，也明白為了懷孕，就必須經歷這些生理變化的過程，寫著：「所以我並不畏懼，只求能夠身體健康、能順利平安，除此之外，其他的都不是此刻正在努力的我現在會在意的事。」

最後，許允樂也正面回擊那些批評她的酸民，認為這些妄下定論的人，打從心裡就不想了解別人正在經歷什麼樣的辛苦，既然對方不在乎她，她也無須在乎對方，她寫著：「多說無益，反正你不在乎我，我也不會在乎你。說明是發給擔心我的人看。」

