許允樂自揭再婚關鍵！「這1事」被李玉璽感動到

38歲女作家許允樂與前夫張兆志於2023年結束6年婚姻，並在2025年12月閃婚小6歲男星李玉璽，二婚動向備受外界關注 。近日，許允樂透過Instagram限時動態開放問答，罕見正面回應網友對其再次踏入婚姻的疑慮 。









張允樂（右圖左）2023與前夫張兆志（右圖右）離婚後，在2025年與男星李玉璽（左圖左）再婚。（圖／翻攝自臉書粉專《許允樂的老兵魂》）面對粉絲提問如何有勇氣再愛，許允樂大方談及與前夫的相處細節，強調自己並未因離婚而受傷，寫到「我依舊完整，並不懼怕」。她更感性表示，決定結婚的關鍵在於「想不想跟眼前這個人，一起生活、一起變老」，這番真誠的言論也能看出他們對於彼此的未來都是真心祝福。

許允樂11日在IG上和粉絲談及自身再婚的原因，以及分想一些人生見解。（圖／翻攝自IG ＠byleway）

針對網友好奇「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂坦言，第一段婚姻從開始的第一天到結束的最後一天，「都有被好好對待、沒有受傷」。她認為自己自始至終在愛情裡都是同一個樣子，愛人不疑、不計較付出，這也是她能迅速重拾愛人能力的關鍵 。同時，許允樂給予對再愛感到恐懼的朋友一些溫暖的建議，若陰霾未散可先養好傷口，一個人也可以很好。

許允樂（左圖右）和現任丈夫李玉璽（右圖左）在婚後，經常在社群媒體上曬恩愛，外界都暖心送上祝福。（圖／翻攝自臉書粉專《許允樂的老兵魂》）

除了分享再婚關鍵，許允樂（左圖右）也分享了與李玉璽（左圖左）再婚後的生活日常。（圖／翻攝自臉書粉專《許允樂的老兵魂》、IG＠byleway）

而談到現任丈夫李玉璽，許允樂甜蜜分享婚後的感動日常。她透露李玉璽私下極其貼心，不僅會幫忙裝溫水、準備維他命，更重要的是，對方十分在乎她的情緒 。每當電視出現感人片段，「他會第一秒轉頭看我，揉揉我的背」，不讓她獨自面對傷心 。這種細微的體貼與陪伴，正是讓她決定踏入這段新婚姻的主要原因 。

