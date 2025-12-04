許允樂連曬2張「男友視角照」 李玉璽掌鏡被網狂讚

娛樂中心／饒婉馨報導

女星許允樂擁有亮麗外型，前陣子她公開跟小6歲的鮮肉男星李玉璽交往的喜訊，令網友相當驚喜，也送上祝福。她近期在社群平台曬出兩張與貓咪的合照，在內文大方標註「男友視角」，這種低調放閃方式，讓粉絲都眼冒愛心，表示兩人太甜了。





許允樂有著魔鬼身材、甜美外表，她曬出與愛貓的合照，透過內文才得知是男友李玉璽掌鏡拍攝。（圖／翻攝自IG ＠byleway）





女星許允樂除了有火辣身材、亮麗外表，還是一名作家，常常在IG發出生活日常，是許多粉絲都知道的愛貓魔人。她前幾日在IG曬出2張跟貓咪的合照，只見她一手摸著貓，輕靠在牠身上，露出半邊臉，帶著淺淺的笑容，眼神充滿幸福感，內文寫下「男友視角，我的這個禮拜天，中餐吃飽後去買個東西，回家爆睡兩小時，然後就吃要晚餐惹」。貼文發出後，立刻引來大票網友朝聖按讚，許允樂沒有放出兩人合照，卻用另類方式放閃、灑糖。

許允樂另類放閃，讓大票粉絲為之瘋狂。（圖／翻攝自IG ＠byleway）





許允樂望向自己的愛貓，一縷瀏海落在臉前，露出半邊肩膀，且拍攝角度讓她的鼻子看起來更挺，而貓咪呈現半翻肚姿勢，看起來相當放鬆。網友看了貼文後，都誇讚李玉璽拍得真好，粉絲留言「愛情視角」、「甜滋滋，超級可愛」、「這視角好好喔~ 好慵懶的一天」、「Sweet」、「假日就是要這麼慵懶幸福」。有一位網友解讀這篇文的白話文就是，「意思就是吃飽睡、睡飽吃」，引來本尊認同回覆，粉絲又說「更白話文就是，耍廢日」，小樂也表示「超廢」。





原文出處：許允樂PO「男友視角照」甜翻…李玉璽掌鏡作品被網狂誇：超可愛！

