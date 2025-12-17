許允樂閃婚李玉璽！婚紗照遭質疑「寬鬆凸肚」 一票人瘋猜：懷孕了？

記者趙浩雲／台北報導

李玉璽與許允樂結婚。（圖／翻攝自臉書）

男星李玉璽今（17）日透過社群平台宣布喜訊，正式與許允樂結婚，消息曝光後立刻引發熱議。許允樂過去與張兆志離婚至今約兩年，如今再披嫁紗步入人生新階段，不少粉絲湧入祝福，也關注兩人感情進展速度之快。

許允樂過去曾公開提及離婚原因，坦言雙方對「是否想要孩子」的人生規劃不同，成為無法跨越的關鍵。如今閃婚消息曝光，加上兩人釋出的婚紗照風格寬鬆柔和，被部分網友聯想是否藏孕味，對此許允樂表示「目前還沒」。

許允樂寬鬆婚紗遭質疑懷孕。（圖／翻攝自臉書）

李玉璽則在貼文中以細膩文字分享心境，寫下「我不太擅長那些其實很重要的事情，例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到」，並形容許允樂在生活中的溫柔陪伴，「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起」。最後他甜蜜告白「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老」，字句間流露滿滿愛意。

