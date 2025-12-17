許允樂閃婚李玉璽！張兆志發聲：願這世界能溫柔托住妳的幸福

藝人許允樂2023年與張兆志離婚後，2025年初與李玉璽展開新戀情，不時透過社群平台分享甜蜜互動。兩人17日在IG宣布結婚喜訊，許允樂表示：「我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」對此，張兆志雖然未指名道姓，但發文祝福：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

許允樂 （左） 2023年與張兆志 （右） 離婚。 （圖／翻攝自許允樂臉書）

張兆志17日發文。 （圖／翻攝自 張兆志 臉書）

李玉璽與許允樂17日公開結婚喜訊，許允樂發文：「他是李玉璽，我們結婚了。搞不好！有機會一起到老。」李玉璽也告白：「今天我們結婚了，我們會一起變老。」並在女方的貼文下方留言：「老婆，請多指教。」

李玉璽留言。 （圖／翻攝自許允樂IG）

對於閃婚是否雙喜臨門，李玉璽透過公司回應：「我們今天正式登記了，謝謝大家的祝福，爸媽都很高興，也很祝福。」稱目前還沒有規劃舉辦婚宴，「有消息一定會跟大家說。，目前還沒有小孩，會努力」。

