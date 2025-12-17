許允樂閃婚李玉璽！昔昏迷6hrs「腦出血」失憶 交代前夫張兆志遺言

娛樂中心／綜合報導

許允樂2023年離婚張兆志，今（17）日宣布再婚小6歲李玉璽，前夫張兆志聞訊後也大方給予祝福，表示「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」張兆志與許允樂相戀10年，一起走過6年婚姻，兩人也經歷了不少考驗，許允樂更曾在2017年出版的自傳《只是想活得漂亮》中透露，她因為腦部有血塊會暫時性失憶，還因此向張兆志交代遺言。

許允樂腦部一度有血塊堆積。（圖／翻攝自許允樂臉書）

許允樂年輕時為了家計半工半讀，多次因為過勞昏迷，最嚴重的一次更因撞擊力道過大，昏迷6小時才甦醒，腦部一度出現血塊堆積，導致她偶爾會發生短暫性失憶的狀況。某次和張兆志吃完飯，許允樂回到家竟然脫口問「等一下要吃什麼」，從那時起她決定把每一天當成最後一天來過。

許允樂從不避諱和張兆志談論生死議題。（圖／翻攝自臉書）

許允樂和張兆志過去從不避諱談論生死話題，也認為沒有人能夠獨自走完一輩子，若自己先離開人世，她希望張兆志能再找一個伴，也曾問過對方：「如果我先走，你還找得到像我這樣的人嗎？」雖然兩人最後因生子計畫分岐沒能白頭偕老，但許允樂與張兆志離婚後好聚好散，堪稱演藝圈離婚典範，而許允樂的身體狀況現在也已無大礙。

