許允樂閃婚李玉璽！昔腦出血昏迷「向前夫張兆志交代遺言」

藝人許允樂今（17日）無預警宣布與小她6歲的男星李玉璽登記結婚，兩人認愛不到一年就攜手步入婚姻，消息一出立刻讓不少粉絲又驚又喜，許允樂甜蜜表示，希望未來能與李玉璽一起變老，字句間滿是幸福。事實上，許允樂的人生並非一路順遂，她曾在2017年出版自傳《只是想活得漂亮》，親自揭露一段驚心動魄的健康低潮。

許允樂過去在書中提到，20歲時因父親罹癌病逝，家中經濟重擔瞬間落在她身上，為了維持生計四處打工，長期過度勞累，曾多次跌倒，最終導致腦部出現血塊，最嚴重曾一度昏迷長達6小時，甚至還會出現暫時性失憶的狀況。

她曾分享一段讓人心疼的經歷，明明才剛和張兆志外出用餐，回到家後卻又茫然詢問：「等一下要吃什麼？」，這樣的狀況也讓她深刻感受到生命的無常，把每天都當成人生最後一天來過。因為健康陰影，許允樂坦言自己曾向張兆志交代遺言，甚至曾表示：「等我走後，也希望他再找個伴。」

如今走過病痛、情感轉折與人生低谷，許允樂再度迎來新的幸福篇章，與李玉璽攜手共組家庭。閃婚喜訊一出，許多粉絲也湧入貼文底下送上祝福，許允樂的前夫張兆志也展現成熟風度，大方送上祝福，表示：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」簡短卻真誠的話語，讓不少網友感嘆兩人和平分開後各自安好，仍保有體面與祝福。

