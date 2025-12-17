許允樂閃婚疑飄孕味！李玉璽鬆口做人計劃 揭婚宴進度

李玉璽鬆口與許允樂做人進度。（圖／晴空鳥提供）





男星李玉璽今年年初大方認愛女星許允樂，兩人因合作舞台劇《婚內失戀》結緣，不時會在社群公開放閃，今（17）日小倆口共同宣布結婚喜訊，迎來不少祝福，稍早李玉璽也透過經紀公司發聲證實已完成結婚登記，並鬆口做人計劃。

李玉璽與許允樂今日一同曬出絕美婚紗照，畫面中許允樂頭披白紗與身穿灰色西裝的李玉璽笑得十分燦爛，兩人甜蜜寫下「他是李玉璽，我們結婚了！搞不好！有機會一起到老」、「她是許允樂，今天我們結婚了！會的！我們會一起變老」。

李玉璽證實與許允樂今登記結婚。（圖／晴空鳥提供）

婚訊曝光後，不少人好奇兩人婚宴進度，對此，李玉璽也發聲表示：「我們今天正式登記了，謝謝大家的祝福，爸媽都很高興，也很祝福，婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說。」

至於有網友猜測許允樂疑似懷孕、兩人雙喜離婚，李玉璽則說：「目前還沒有小孩，會努力。」事實上，李玉璽過去就曾大方公開與許允樂是以結婚為前提交往，如今兩人一同踏入人生下一步，也迎來大批粉絲祝福



