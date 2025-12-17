許允樂閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志「13字心聲曝」全網看跪

娛樂中心／巫旻璇報導

38歲女星許允樂2023年底與張兆志結束婚姻後，感情迎來新篇章，她今（17日）透過IG公開喜訊，宣布與小她6歲的李玉璽步入婚姻，寫下簡單卻動人的一句「我們結婚了！」照片中，她一改過往性感形象，身穿澎澎婚紗，幸福模樣引發熱議。對此，前夫張兆志也發聲了。









許允樂甜蜜閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志「13字公開真實心聲」全網看跪

許允樂（右）閃嫁李玉璽（左）。（圖／翻攝許允樂臉書）





許允樂今（17日）宣布閃婚好消息，在貼文中分享心境轉折，坦言曾經在離希望很遠的地方，遇到再大的事都習慣用「不會痛、沒事」帶過，直到遇見李玉璽，對方溫柔地告訴她：「痛沒關係，不要沒事。」這句話也成了她願意再次相信幸福的重要關鍵。她透露，某天李玉璽主動向她說出「我們一起生活吧，我想跟妳結婚」，她毫不猶豫答應，笑說也許這一次真的有機會牽手到老。

廣告 廣告





許允樂甜蜜閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志「13字公開真實心聲」全網看跪

張兆志與許允樂仍維持友好互動，得知前妻再婚消息後，也大方送上祝福，寫下13字「願這世界能溫柔托住妳的幸福」。（圖／翻攝張兆志臉書）





回顧感情歷程，許允樂於2023年與張兆志離婚，之後與李玉璽交往並大方認愛，這段相差6歲的姐弟戀始終以結婚為前提。李玉璽過去也曾透露，對未來家庭有所規劃，希望能擁有一兒一女，並笑稱若有一天真的結婚，會選在中午公開喜訊，如今看來格外貼心又有預兆。

儘管婚姻畫下句點，張兆志與許允樂仍維持友好互動，得知前妻再婚消息後，也大方送上祝福，寫下13字「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，展現成熟氣度。貼文曝光後，不少網友也留言肯定，「情商真的很高」、「即使沒走到最後，仍願意祝福對方，令人敬佩」，祝福雙方各自迎向幸福人生。

















原文出處：許允樂甜蜜閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志「13字公開真實心聲」全網看跪

更多民視新聞報導

非暖冬冷冬卻不好過！鄭明典揭「最冷高峰還沒到」體感剩6度時間曝光

酒駕累犯「逃逸逼車6分鐘」落網！法官因「2原因心軟」從輕量刑

桃園神人「1注獨得」大樂透2.17億！台彩認證「幸運兒買法」

