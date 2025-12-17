許允樂閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志13字發聲

許允樂今（16）日宣布與李玉璽結婚。（圖／晴空鳥提供）





女星許允樂2023年底與張兆志離婚，正式斷開6年婚姻，今年初她大方認愛小6歲歌手李玉璽，經常於社群公開放閃，今（17）日兩人共同宣布結婚喜訊，曬出絕美婚紗照，迎來大批粉絲祝福，對此，許允樂前夫張兆志稍早也發文公開獻上祝福。

許允樂稍早曬出與李玉璽的甜蜜婚紗照，幸福寫下：「他是李玉璽，我們結婚了！搞不好！有機會一起到老」，她憶起與李玉璽經歷的點點滴滴，提及自己曾經在一個離希望很遠的地方，遇到任何天大的事都說不會痛、沒事，直到遇見李玉璽，他總是溫柔的告訴自己「痛沒關係、不要沒事」。

許允樂與李玉璽共同宣布結婚喜訊。（圖／晴空鳥提供）

許允樂與李玉璽共同宣布結婚喜訊。（圖／晴空鳥提供）

從許允樂分享的照片可見，她身穿米白透膚長紗，頭披有著蝴蝶點綴的白色頭紗，與身穿灰色西裝的李玉璽甜蜜合影，她也透露，李玉璽為了能夠一起生活，甚至克服了對貓過敏，現在還能跟貓睡在一起，「他說：我想跟妳結婚，我說：我願意。」

而李玉璽也甜蜜發文回應「她是許允樂，今天我們結婚了！會的！我們會一起變老」。如今兩人宣布婚訊，前夫張兆志稍早也在臉書以紅底粉字寫下「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，大方祝福許允樂。



