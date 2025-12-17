許允樂閃嫁「肚皮飄孕味」！李玉璽不藏了 鬆口當爸進度、婚宴規劃

娛樂中心／蔡佩伶報導

李玉璽與許允樂結婚。（圖／翻攝自臉書）

男星李玉璽跟大6歲的許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，沒想到趕進度的兩人今（17日）宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對於外界猜測妻子許允樂肚皮是否有喜，對此，李玉璽也回應了。

李玉璽透過社群公開結婚消息，曬出跟許允樂的婚紗照，甜蜜喊話「會的，我們會一起變老」，瞬間湧入大票網友恭喜，至於兩人是否會舉辦婚禮，李玉璽表示「目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說」，同時透露爸媽對於他的婚訊感到開心且給予祝福。

然而，許允樂因為婚紗較為寬鬆，被部分網友聯想是否藏孕味，對此，李玉璽坦言「目前還沒有小孩，會努力」，打破懷孕的猜測，事實上，李玉璽自從認愛許允樂後，越愛樂高調，彼此互動也被說是「甜到長螞蟻」，如今兩人修成正果，獲得不少人的祝福。

許允樂、李玉璽閃婚。（圖／翻攝自許允樂臉書）

