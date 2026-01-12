許允樂離了張兆志「不懼怕再愛」 揭李玉璽貼心日常

許允樂透過社群與粉絲互動。（翻攝網路）

2年前，許允樂與張兆志結束6年婚姻，她在2025年再婚李玉璽，近日透過社群談到婚姻觀，並且分享再嫁的心境，相關回覆引發討論。

面對「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣、怎麼知道另一半是否適合」的提問，許允樂坦言，第一段婚姻從開始到結束的最後一天，都有被好好對待、沒有受傷，因此自己「依舊完整，並不懼怕。」

許允樂也分享感情中的原則，並用「愛人不疑、疑人不愛」概括自己的態度；相處上要擺道理、講事實，願意付出、不計較多少，更要對自己的感受誠實。

至於是否適合結婚？許允樂以一句話總結，就是想不想和眼前這個人一起生活、一起變老。談到婚姻中的感動時刻，她笑說其實每天都有大大小小的貼心，包括對方準備溫水、維他命，把她煮的飯吃光，甚至陪貓咪玩到笑嘻嘻。

許允樂更分享，每當自己看電視遇到容易落淚的片段，先生總會第一時間轉頭看她、揉揉她的背，讓她感受到不必獨自面對情緒的感動。

