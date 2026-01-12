許允樂離婚2年嫁李玉璽 罕見鬆口「再婚關鍵」吐心聲

許允樂離婚2年嫁李玉璽，罕見鬆口再婚關鍵。（資料圖／MONTBLANC提供）

38歲女星許允樂去（2025）年12月無預警宣布再婚，嫁給小6歲男星李玉璽，兩人僅公開認愛不到1年，卻不時大方甜蜜放閃，引來外界祝福。不過，有網友仍好奇讓她再次走入婚姻的動機，對此，許允樂也罕見鬆口：「我依舊完整、並不懼怕。」

許允樂11日透過限時動態與粉絲問答互動，被問到什麼原因又有踏入婚姻的勇氣？她坦言第一段婚姻雖結束，但至始至終沒有受傷，所以不害怕再次步入婚姻，「在愛情裡我都是同一個樣子，愛人不疑、疑人不愛，擺道理、講事實，不吝嗇付出、不計較多少，對自己的感受誠實，誠實感受到什麼就是什麼」。

許允樂親吐再婚關鍵。（圖／IG@byleway）

而何謂適合一起走一輩子的對象？她則認為原因很單純，想夠深入就好，不用想太多，「就是想不想跟眼前這個人一起生活變老而已，最後一輩子很長，誰也不知道會怎樣，每一秒都能努力的。剩下的，就是也許有機會，有機會一直好好的，有機會一起變老」。

至於李玉璽做過令她最感動的事，許允樂覺得日常有很多值得感動，例如：對方幫她裝溫水和準備維他命、把她做的飯吃得乾乾淨淨、跟貓咪玩到笑嘻嘻等，但最溫暖的是，李玉璽知道她容易被觸動的點，「看電視可能惹我熱淚的片段時，他會第一秒轉頭看我、揉揉我的背。光是知道、想到，還不放我一個人面對，就很令人感動」，足見李玉璽私底下十分貼心，以及成功擄獲許允樂的關鍵。

許允樂曬與李玉璽在戶政事務所背板前合照。（圖／IG@byleway）

