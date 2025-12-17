許允樂點頭嫁李玉璽！ 前夫張兆志發聲了

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

38歲女星許允樂2年前與「愛情專家」張兆志離婚後，接著與小她6歲的歌手李玉璽交往，2人因合作舞台劇《婚內失戀》相識後相戀。稍早李玉璽開心宣布兩人結婚了，並甜喊「我們會一起變老」，消息曝光後湧入大批粉絲及好友給予祝福。對此，前夫張兆志也發聲了。

李玉璽今日宣布與許允樂結婚，身為前夫的張兆志稍早發聲祝福。（圖／張兆志、李玉璽 臉書）

李玉璽今（17日）透過臉書、IG發布喜訊，透露即將與許允樂步入人生的下一個階段，「今天我們結婚了，我們會一起變老」，貼文曝光後瞬間湧入各方祝福。

對此，前夫張兆志稍早也發聲了，面對前妻許允樂即將踏入婚姻，他公開獻上祝福：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

