許允樂一婚張兆志時「講話被奉為聖經」 新婚李玉璽被酸「高EQ回應」：二婚第一天很幸福

作家許允樂於昨（17日）無預警宣布與藝人李玉璽閃婚，消息震撼演藝圈。這段相差6歲的姊弟戀在交往不到一年後火速修成正果，獲得大批粉絲與圈內好友祝福。然而，由於許允樂過去與前夫張兆志的婚姻中，常分享充滿智慧的兩性相處之道，如今再度邁入婚姻，也引來部分網友質疑其發文風格是「套路」，甚至將她與同樣爭議不斷的兩性作家「口罩男」相比，對此許允樂也大方正面回應。

網友酸「女版口罩男」質疑發文套路

在許允樂與李玉璽官宣結婚後，有網友在Threads上發文表示，還記得許允樂第一段婚姻時，文章也是寫得好像男方多了解她、兩人多合拍，當時的女友甚至將其文字奉為「聖經」，以此要求原PO。該網友語帶嘲諷地表示：「不知道是不是又同樣的套路？感覺是女版的口罩男。」質疑許允樂在社群上營造的幸福感只是人設。

許允樂親自現身：照實寫下當下的感覺

面對網友的酸言酸語，許允樂並沒有選擇忽視或刪除，而是親自到該則貼文下留言。她語氣平穩且理性地表示，自己只是照實寫下當下的感覺，並強調「每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候」。對於過去與張兆志的那段婚姻，她並未全盤否定，大方承認「一婚我很幸福，但選擇不同」，最後堅定地為現狀發聲：「二婚的第一天，我很幸福。」

二度婚獲前夫祝福 李玉璽陪她共創未來

許允樂與李玉璽因舞台劇《婚內失戀》結緣，雙方對於未來有著一致的共識。相較於前一段婚姻因「生育規劃」不同而遺憾收場，這次與李玉璽的結合，連前夫張兆志都大方送上祝福，希望世界能溫柔托住她的幸福。許允樂展現出的高EQ與坦然態度，也讓不少支持者留言力挺，認為每個人在不同階段都有追求幸福的權利，不應被過去的文字所框架。

