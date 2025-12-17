許允樂、李玉璽閃婚網瘋猜「有了？」 李玉璽霸氣認「會努力」曝李亞明樂當阿公

李玉璽、許允樂兩人於2025年12月17日登記結婚，李玉璽大方回應會努力生子。翻攝IG＠byleway

32歲的歌手李玉璽與39歲的許允樂，兩人因2025年初同步分享香港郵輪旅遊照而被眼尖網友抓包，隨後兩人大方證實戀情，如今認愛不到1年於今（17日）宣布結婚喜訊。由於許允樂與前夫張兆志因生子理念不同離婚分手，外界好奇兩人是否已經有了小孩，李玉璽表示：「目前還沒有小孩，會努力！」

李玉璽與許允樂同步在社群平台上公開兩人結婚喜訊，李玉璽告白許允樂：「我不太擅長那些其實很重要的事情，例如儀式感。她沒有要我學會，只是把它變小，例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手。例如生活，她說我也不會，那我們一起。今天我們結婚了，我們會一起變老！」

許允樂則是告白李玉璽：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事。直到他溫柔的告訴我，痛沒關係、不要沒事。他說：『我們一起生活。』我說：『我家的貓會讓你過敏打噴嚏。』沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起。他說：『我想跟妳結婚。』我說：『我願意。』我們結婚了，搞不好！有機會一起到老！」

李玉璽與許允樂婚紗照走自然隨性風格。翻攝IG@mr.lucy

對於結婚喜訊，李玉璽透過經紀公司回覆：「我們今天正式登記了，謝謝大家的祝福。爸（李亞明）媽都很高興，也很祝福。婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說。目前還沒有小孩，會努力！💪🏼」文末附上的二頭肌符號，讓人感受到李玉璽真的會努力做人當爸的信心！



