許允樂「生子計畫分岐」離婚張兆志！今閃嫁李玉璽 澎裙婚紗疑藏孕肚

許允樂甜嫁小6歲李玉璽。（圖／翻攝自許允樂臉書）

許允樂2023年離婚張兆志，今年初大方認愛小6歲李玉璽，今（17）日兩人同步公布結婚喜訊，並曬出一系列甜蜜婚紗照，喜訊湧入各界祝福。許允樂與張兆志2017年步入婚姻殿堂，沒想到2年前卻因生育規劃分歧，決定和平分開。如今許允樂與李玉璽宣布結婚，也引來部分網友猜測：「懷孕了？」。

許允樂絕美婚紗照曝光。（圖／翻攝自許允樂臉書）

許允樂與張兆志2023年12月證實離婚，同時以長文記錄下彼此在這十年間的磨合，許允樂坦言，自己始終渴望母親，也曾期待張兆志突然想要孩子，無奈兩人的想法終究沒有為自己以外的人改變。張兆志則坦承相當努力想跟上許允樂的想法，但始終找不到成為人父的動力。張兆志感謝老婆為他所做的改變；許允樂也感謝老公對她的疼愛，兩人好聚好散，完全沒有交惡。

許允樂被懷疑有喜。（圖／翻攝自許允樂臉書）

許允樂今（17）日坦言，自己經常以「不會痛」、「沒事」作為保護色，但李玉璽總是溫柔陪伴在側，並且告訴她「覺得痛也沒關係」，而當李玉璽向她提出結婚念頭時，許允樂也一口答應。許允樂在文末甜蜜表示「我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」李玉璽則在社群隔空回應另一半：「會的，我們會一起變老。」照片中，許允樂選擇澎裙設計的婚紗，造型典雅又夢幻，卻也引起外界猜測是否刻意修飾身形、藏孕肚，對此，許允樂受訪表示「目前還沒」，就是先結婚而已。

