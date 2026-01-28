許允樂「臉腫參加婚宴」挨酸整過頭 認體重到60公斤吐心聲

許允樂臉腫上鏡挨酸整型，認了體重到60公斤。（資料圖／蘇蔓攝）

女星許允樂去（2025）年2月與男星李玉璽結婚，還沉浸在新婚的幸福氛圍，日前也出席陳漢典、Lulu的婚禮被視為實習，不過時隔幾天，她卻在社群收到「有人覺得您現在可能需要額外支援」的訊息，頓時愣了一下，才發現可能是因為自己變腫的關係。

許允樂表示最近臉比較腫，除了去看電影被感動到哭很慘外，還有前一周蕁麻疹吃藥及服用調整賀爾蒙的藥物，「以前太瘦，最近調整作息吃飽睡、睡飽吃，現在體重60公斤來到顛峰，本來就是易水腫體質＋快40歲了，現在只要不小心水腫又更難退去了，真的沒有打什麼〜我發誓〜」。

許允樂坦言，除非故意標註她的留言，否則不太會注意其他訊息，強調知道自己需要什麼，也了解這些過程，「好比說變胖、變腫、變得沒有以前好看之類的，所以我並不畏懼，只求能夠身體健康、能順利平安。除此之外，其他的都不是此刻正在努力的我現在會在意的事」。

至於被傳送關心提醒，她猜測是有人批評她：「胡亂整形、整過頭了、打太多了」，但她直言這些評論者，「想必打從心裡也不會想知道別人正在經歷什麼辛苦，多說無益。反正你不在乎我，我也不會在乎你。說明是發給擔心我的人看」。

許允樂收到社群平台關心通知。（圖／IG@byleway）

