許允真金唱片「災難級翻車」炸鍋！LE SSERAFIM唱功再遭質疑 韓網罵翻

記者陳宣如／綜合報導

韓國第40屆《金唱片頒獎典禮》10日晚間於台北大巨蛋登場，星光熠熠、話題不斷，然而典禮落幕後，最先在韓國網路掀起激烈討論的，卻是韓國人氣女團LE SSERAFIM再度被點名的「唱功爭議」。其中，成員許允真的單獨舞台表現，被不少網友形容為「災難級翻車」，相關片段迅速在各大論壇與社群平台流傳，批評聲浪隨之炸開。

LE SSERAFIM再度陷入唱功爭議。（圖／翻攝自Disney+）

此次爭議焦點，來自許允真在典禮中翻唱已故歌手金賢植的經典歌曲〈如雨般如音樂般〉，她以抒情風格呈現，演出重心放在情感層次與現場演唱表現，試圖透過沉穩氛圍重新詮釋名曲。不過，舞台片段實際播出後，卻未能獲得一致認同。

廣告 廣告

相關畫面曝光後，迅速在韓國各大論壇與社群平台流傳，負面評價隨即湧現，討論熱度在短時間內急速升高。不少網友毫不留情指出，整段演唱音準多次失守，發音也顯得模糊不清，有留言直言「從頭到尾都唱得很爛」、「在嗯嗯啊啊亂叫什麼？」；也有人形容整體聽感「走音走到聽不出是哪一首歌」，批評表演「尷尬到看不下去」。部分評論語氣更加尖銳，直指「這裡可不是 KTV」、「給你多大的舞台就能丟多大的臉」，甚至質疑「這種程度也能當歌手？」

LE SSERAFIM成員許允真個人舞台，被網友狠批「災難級翻車」。（圖／翻攝自Golden Disc）

此外，也有不少網友將許允真的《金唱片頒獎典禮》舞台與過往爭議連結。回顧2024年，LE SSERAFIM曾登上美國知名音樂節Coachella（科切拉）舞台，當時因現場演唱的音準與穩定度問題引發熱議，「水牛音」、「大型翻車」等負面評價一度在韓國網路上流傳。

自那之後，LE SSERAFIM的唱功一直受到外界關注，網友不斷評論她們的現場表現。為此，LE SSERAFIM 近期推出新歌〈SPAGHETTI〉，歌詞中唱道「嘴上說難吃，卻又在背地裡偷偷品嚐」，被部分網友解讀為暗諷黑粉表面批評卻仍持續關注團體。然而，許允真在《金唱片頒獎典禮》的單獨演出，再度引發熱烈討論，有網友直言「都出道幾年了，怎麼還是唱成這樣」，再次將唱功話題推上輿論焦點。

LE SSERAFIM近日推出新歌〈SPAGHETTI〉，疑似是在正面回擊黑粉與酸民。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

值得注意的是，許允真的演出在不同平台引發的反應截然不同。在韓國各大論壇與社群，批評聲浪幾乎一面倒，網友聚焦於唱功問題；然而，在《金唱片頒獎典禮》官方影片的留言區，仍可見大量粉絲留言力挺，讚賞許允真演出的情感表現，並認為爭議主因在於歌曲選擇或臨場緊張，而非個人實力不足。

更多三立新聞網報導

跟台灣不同！金唱片「破梗式頒獎」意外成亮點 現場觀眾秒看穿

女團金唱片後不想回國？「護照丟海底撈鍋裡」發完又秒刪 粉笑：太愛了

3.3萬人鼻血直噴！方燦裸上身、崔傘胸肌溢出 網驚呼：金唱片根本夜店

金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動

