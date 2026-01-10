許光漢也跳撒嬌舞！金唱片合體LE SSERAFIM賣萌扭肩膀

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

南韓盛事「金唱片頒獎典禮」於今年迎來40周年，並移師到台北大巨蛋舉行，在男團表演時，鏡頭對到擔任頒獎人之一的許光漢，許光漢當場與人氣女團LE SSERAFIM成員跳起撒嬌舞。

許光漢與LE SSERAFIM跳撒嬌舞。（圖／讀者提供）

男團TWS以歌曲〈OVERDRIVE〉中的「嗯嗯嗯」撒嬌舞掀起許多人挑戰，而他們在台上表演該曲結尾時，成員突然大喊「等一下」，鏡頭剛好轉到擔任頒獎人之一的許光漢，他剛好坐在女團LE SSERAFIM成員Kazuha與洪恩採中間。

許光漢看到鏡頭害羞的雙手握拳比在雙頰上，與Kazuha、洪恩採一起大跳撒嬌舞，引起大巨蛋粉絲震耳欲聾的尖叫聲，掀起一波高潮。

