許光漢今出席金唱片！突po當兵剃平頭照

許光漢分享入伍剃平頭照。(圖/ig@kuanghanhsu)

第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）於今(10日) 16：00起於台北大巨蛋盛大登場，不僅有18組韓國藝人輪流演出，頒獎嘉賓還包含台灣巨星蔡依林、許光漢，卡司強大。昨(9日)，許光漢在社群分享前年入伍的剃髮照，引發關注。

許光漢2024年8月入伍服替代役，隔年8月結束1年的役期，退伍後他的人氣不減、工作滿檔，已排到今年年中。10日將參加金唱片的他，前一天透過社群上傳多張回顧系列的照片，向粉絲祝賀新年，其中驚喜曝光入伍前的「落髮儀式」紀錄照，他圍著剪髮斗篷，坐在椅子上回眸淺笑，紀錄剃髮前到理平頭的過程，好朋友章廣辰也在現場見證。

廣告 廣告

許光漢剃平頭照還是帥。(圖/ig@kuanghanhsu)

他也首度公開自己頂著平頭的照片，從原本的少年感氣息，蛻變成成熟硬漢風格，高顏值完全不受髮型影響，許多網友不禁留言盛讚：「剃頭的你，光頭的你～依舊帥爆！！！」、「剃頭也很帥的許光漢」、「每一張都喜歡，居然還可以看到入伍前剃頭的照片」、「什麼意思帥成這樣是人類嗎」。

許光漢今天將現身台北大巨蛋，擔任金唱片頒獎嘉賓。(圖/ig@kuanghanhsu)

去年演藝圈爆發閃兵風波，許光漢被問到大家稱讚他是「真男人」，謙虛地回：「我覺得這沒有什麼好比較的，大家都做好自己就好。」至於擔任金唱片頒獎嘉賓的心情，許光漢很開心能受邀，一直有持續在精進韓文，也期待跟女團LE SSERAFIM再次見面。

更多中時新聞網報導

妮可基嫚救不回19年婚 心死斷開凱斯厄本

李千娜誇尪幫買衛生棉 王彩樺自曝停經

陳明珠一演音樂劇 壓力大到慣性起疹