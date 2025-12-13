許光漢任韓國金唱片頒獎嘉賓 喜喊有學韓文

（中央社記者洪素津台北13日電）韓國指標性音樂獎項金唱片頒獎典禮將於明年1月10日在台北大巨蛋舉行，演員許光漢獲邀擔任頒獎嘉賓，他說，既期待又開心，不知道會和誰一起上台頒獎，自己也有持續學習韓文。

2026金唱片頒獎典禮移師台灣舉行，頒獎嘉賓包括宋仲基、安孝燮、邊佑錫等韓國人氣演員，主辦單位日前宣布蔡依林、許光漢確定出席，擔任台灣代表頒獎嘉賓。

許光漢今天出席品牌活動表示，獲邀擔任金唱片頒獎嘉賓很開心，他一直有在學習韓文，「過去有稍微學一些，但沒有很厲害，希望可以繼續學習。」

韓國演員趙震雄日前被爆出少年時期涉及強盜、性侵等罪嫌，決定退出演藝圈。許光漢曾與趙震雄合作演出韓劇「無路可走：輪盤賭」，聽聞此事，他表示，完全不知道，「希望一切都可以朝著好的方向前進，現在資訊太爆炸，希望大家都可以傳遞愛。」

另外，許光漢與演員張軒睿、章廣辰是好友，經常一起私下聚會，近來被傳出互有心結。許光漢對此嚴正否認，「張軒睿的事情太誇張，他們不可能會這樣，我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」

許光漢自退伍後工作不間斷，他表示，明年是以一個剛出社會的態度面對大家，「我會做一些有趣的項目，到時候大家就知道了。」（編輯：張雅淨）1141213