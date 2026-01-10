許光漢入伍前「落髮儀式」畫面公開！平頭照曝光

男星許光漢發布生活照，曝光入伍前「落髮儀式」。翻攝自許光漢IG



男星許光漢前年入伍，當時全台「許太太」震驚，他在內政部社會役公益大使團服替代役，去年8月正式退伍回歸。許光漢昨（1/9）晚更新IG，發布一組生活照，包括當初入伍前的落髮儀式，記錄下剃髮變平頭的模樣，網友直呼「依舊帥爆」，更釣出不少「許太太」浮出水面留言叫「老公」。

許光漢在貼文中回顧一段時間之前的生活紀錄，並未多做註解，僅寫道「26->25 happy 新快」，祝福粉絲們新年快樂。一張照片中，曝光他入伍前的落髮儀式，友人們激動圍繞他幫忙拍照紀錄，而他神情淡定坐著，脖子上繞著理髮圍布；另一張照片中，則有他剃成平頭的模樣，表情自信。

男星許光漢發布生活照，曝光入伍前「落髮儀式」。翻攝自許光漢IG

這也是許光漢首度對外揭露自己的兵役過程，貼文過了一夜吸引18萬讚和千則留言，網友紛紛留言送上讚賞與愛意，「不可能每張都這麼有故事吧 滿滿的回憶！」、「怎麼辦選不出最愛每張都好愛」、「剃頭的你，光頭的你～依舊帥爆！」

