許光漢出任CANADA GOOSE全球品牌大使 帥氣夾克展現低調精緻風格

▲CANADA GOOSE全球品牌大使許光漢以沈穩氣韻演繹極地美學經典，詮釋品牌對奢華機能的極致追求。

【記者 郭夢迪／台北 報導】奢華品牌Canada Goose今（13）日舉辦秋冬新品鑑賞會，揭幕創意總監Haider Ackermann打造的第三季力作， 以「輕盈、色彩與自然連結」顛覆靜謐沉靜的冬季氛圍，重新詮釋明亮又詩意的冬季節奏。

全球品牌大使許光漢身著最新款Snow Goose by Canada Goose膠囊系列Shift 夾克，以獨特沉穩的魅力，在光影間綻放低調而精緻的風格張力，完美演繹品牌對輕盈與機能美學的極致追求。他分享作為品牌大使的心境與使命感。活動亦首度在台公開Chilliwack飛行員外套的珍稀典藏檔案系列，經由影像、設計手稿、與布料樣本等工藝細節，以及極具代表性的經典款式展出，展現品牌承襲經典與持續創新的工藝精神。

許光漢：與自然永續共存的信念，悄然觸動心底最柔軟之處

即便剛成為 Canada Goose 全球品牌大使，卻已迅速與品牌精神產生共鳴，許光漢坦言：「作為演員，我常在城市與角色的縫隙間快速切換，生活緊湊而密集。因此，我更渴望在有限的時間裡回到最純粹的狀態，走入被綠意擁抱的山林，讓呼吸重新與自然貼合。在那一刻，內在能量總會被悄然喚醒。」。

日前，許光漢參與Canada Goose於成都青城山舉辦的「共話青皚」沉浸式體驗之旅，當下所感受到的安定與純粹，至今仍在心底縈繞。他深刻感受到 Canada Goose 的永續理念絕非口號，而是以時間與堅持累積的真實行動。他分享：「置身自然，我再次明白，人類從不是自然的主宰，而是與地球同行的旅伴。這份對自然的敬意與追求永續共存的初心，正是我身為全球品牌大使最想傳遞給所有人的價值。」

首選質感低調「Shift夾克」

雖自認怕冷體質，許光漢仍鍾情層次感。他分享，挑選服裝始終遵循直覺，而讓他一見傾心的單品，必須具備「版型、剪裁、材質」三大元素，「俐落版型」提升整體質感，「精準剪裁」修飾身形比例，「細緻材質」則自然流露極簡低調奢華。

談到Snow Goose系列，讓他心動的單品不在少數，但最終還是實用直覺勝出，選擇了最百搭，也最「許光漢」的款式。他指向身上穿著的 Shift 夾克，沉穩棕色向來就是他衣櫥裡的核心色調，而這款夾克之所以特別吸引他，除了線條俐落，更因為可以拆卸的帽兜設計，能讓造型自由切換，展現二種截然不同的風格語言。Shift 夾克取材自1990年代典藏的風衣，短版的輪廓、及抽繩下擺塑造靈活的身材比例，可以隨著日常狀態自由的調整線條。隱藏式的拉鏈口袋，讓整體在視覺上更純粹優雅，更可在日常中反覆穿搭，越穿越喜歡的低調經典。

他笑說：「這些巧思細節，是我特別喜歡它的原因。」近期，他也正計畫一場「尋找多巴胺之旅」，冰島與南極都在清單之中，屆時，這件夾克一定也會陪伴他展開旅行吧！

▲【Canada_Goose】Chilliwack飛行員外套典藏展區呈現珍藏影像、不同年代的品牌標誌、面料、針線與拉鍊細節。

「源自飛行 為寒冷而生」 Chilliwack飛行員外套典藏展

CANADA GOOSE 2025 秋冬系列重點單品Chilliwack飛行員外套，以經典設計與現代美學的交融，演繹四十年品牌傳承，全新剪裁強調肩線與比例，重塑俐落輪廓，更貼近日常穿搭。展區呈現珍藏影像、不同年代的品牌標誌、面料、針線與拉鍊細節，搭配兩款經典版型實體展示，呈現Chilliwack 飛行員外套自 1980 年代誕生至今的進化軌跡。

時光回溯至1980年，北境飛行員在冰層或水面等極嚴苛環境中起降，迫切需要一件兼具保暖、輕便與靈活行動的外套，多口袋與抵禦長時間的低溫與強風的功能。Canada Goose 為此設計了 Chilliwack 飛行員外套，自此成為品牌橫跨四十年的傳世經典。如今，它以現代美學重新詮釋，延續功能與風格的完美平衡，成為衣櫥裏的核心單品。

Canada Goose飛行員外套，經典淬鍊摩登，重塑都市奢華與極地精神

以歷史經典為靈感，融合現代設計與機能面料，Canada Goose 2025秋冬飛行員外套系列重新定義都市奢華與極地精神。

復刻經典Claremont飛行員外套

靈感源自二戰時期的 N-2B 飛行夾克，Claremont 飛行員外套保留短版縮腰設計，行動更靈活；中間拉鍊的分體式兜帽，可拆分成俐落大翻領，源自早期飛行員在機艙平躺時避免帽兜干擾的實用細節，經過四十多年的調整改良，轉化為俐落而貼近現代的款式。採用 Recycled Organic Arctic Tech®防潑水、乾爽觸感的機能面料，光澤緞面細節與修身輪廓相互呼應，呈現精緻都會氣質。褶飾衣袖搭配短版衣身與加長針織腰部，巧妙勾勒鮮明廓形，將經典飛行精神轉化為現代時尚。

女性化新詮釋Jade飛行員外套

採用尼龍 Gaberdine 面料，靈感源自Canada Goose檔案室的經典緞面款，表面光滑亮澤，散發低調奢華質感。保留鬆緊腰圍與筆袋口袋設計等經典的飛行員夾克元素，以皺褶細節與光澤緞面注入現代女性化風格，將傳統輪廓與現代精緻感完美融合，呈現時尚與功能兼具的都市造型。

復古摩登Chilliwack Aviator飛行員外套

延續Chilliwack Bomber 的血統，並融入2004 年推出的 Air Force 派克大衣的設計語彙，以更率性、落肩的短版廓形重塑經典，俐落剪裁拉成比例。柔軟的Kind Fleece 長毛抓絨衣領與同色系標徽堆疊出奢華低調的質感。 經典五口袋結構與 Recycled Organic Arctic Tech®防潑水、防風機能面料相得益彰，呈現軍事細節與精緻工藝的雙重調性。以更洗鍊的現代視角再現飛行員文化的硬派精神，成就秋冬衣櫥中的摩登精品。

▲【Canada_Goose】Snow Goose by Canada Goose系列以「輕盈、色彩與自然連結」重新詮釋冬季衣櫥的重量感。

當代時尚與機能Seguin飛行員外套

承襲逾25年前的經典設計脈絡，以更洗鍊的細節重塑飛行員夾克的標誌性輪廓。保留雙層門襟、筆袋與羅紋針織袖口與下擺等經典元素，同時融入更貼近當代的機能語彙。採用源自品牌歷史檔案的 Nylon Gaberdine 面料，兼具輕量、防風、防潑水與抗皺特性，呈現細緻而低調的緞面光澤；內裏延續飛行員夾克的經典橘色，源自任務中提升辨識度的實用設計，如今成為鮮明且具標誌性的時尚細節。俐落簡約的版型能輕鬆駕馭各式風格，展現純粹而果敢的現代魅力。（照片／Canada Goose提供）