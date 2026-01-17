許光漢前往米蘭看秀 網友敲碗合體邊佑錫

許光漢首度為PRADA前往米蘭男裝週。（PRADA提供）

米蘭時裝週各大品牌大秀陸續揭幕，不過真正率先點燃話題的，往往不是伸展台，而是機場，近日PRADA 品牌大使軍團此次陸續啟程米蘭，除韓國演員邊佑錫、泰國男星Metawin，以及 aespa 成員Karina之外，還迎來全新焦點，許光漢首度加入 PRADA 米蘭男裝週行列，也讓不少粉絲開始期待台韓男神同框的畫面。

許光漢首度為PRADA前往米蘭男裝週。（PRADA提供）

邊佑錫的機場時尚。（PRADA提供）

首次前往觀賞 PRADA 男裝大秀的許光漢，此次機場造型以機能感為主軸，他腳踩 Downtown 運動休閒鞋，搭配 Speedrock Re Nylon 後背包，外層以 Re Nylon 外套疊加針織連帽設計，下身選擇棉質長褲，整體以黑色與深色調堆疊層次，低調卻充滿細節，展現不張揚卻極具存在感的現代男子氣場。

廣告 廣告

KARINA的機場時尚。（PRADA提供）

同樣備受矚目的，還有一同現身機場的 PRADA 大使陣容，邊佑錫以俐落皮革外套詮釋成熟穩重的都會風格，舉手投足散發演員特有的沉穩氣質；Karina 則以帶有學院氣息的造型亮相，在理性線條與柔和比例之間取得平衡，展現 PRADA 一貫的冷靜優雅；Metawin 則選擇機能風外套與後背包組合，營造輕鬆卻不失時髦態度的旅行穿搭。

更多中時新聞網報導

擴大住院照護 擬開放外籍人力

A-Lin傳明年初唱進大巨蛋

劉文硯領軍 TVBS媒體轉型標竿