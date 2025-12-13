許光漢吃驚趙震雄退出演藝圈 駁斥跟張軒睿鬧翻「太誇張」

【緯來新聞網】許光漢今（13日）出席品牌代言記者會，他過去曾跟趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，被問到趙震雄引退演藝圈，他一臉震驚坦言：「我最近都在劇組，不知道這個消息。希望一切都可以往好的方向前進。」

許光漢出席品牌代言。（圖／攝影組）

趙震雄先前爆出學生時期捲入多起暴力事件，出道後霸凌新人演員等負面新聞，為此他宣布退出演藝圈。被問到過去拍韓劇與趙震雄聚餐氣氛如何？許光漢坦言已經有一陣子，需要喚起一些回憶，「我印象中已經有點久遠，但我記得當時都滿和樂融融的。」



許光漢過去跟張軒睿、章廣辰拍《我的男孩》成為好麻吉，近期卻多次傳出3人兄弟情生變，許光漢、張軒睿因搶資源，互生心結，身為兩人共同好友的章廣辰選邊站，無視張軒睿打招呼。許光漢今被問到此事，語氣難掩激動，直呼：「真的太誇張，他們兩個根本不可這樣，真的是無中生有，不要亂寫有的沒的。我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」



許光漢下月將擔任金唱片頒獎嘉賓，笑喊很開心接到邀約，但目前還不確定細節，「就一切隨緣囉」。被問到是否會再次跟女團LE SSERAFIM一起跳舞蹈挑戰，他笑回：「那我可能需要再回去練一下。」

許光漢下月將擔任金唱片頒獎嘉賓。（圖／攝影組）

他去年無預警入伍，對照近期演藝圈閃兵風波，被不少網友稱讚「真男人」，他對此低調回應：「我覺得這沒有什麼好比較，做好自己就好。」他退伍後就馬不停蹄進劇組趕拍《詐欺者》，如今該劇將在年底前殺青。被問到2026年新願望，他笑喊：「我才剛出來（指退伍），還是一個新鮮人的狀態，就希望明年能多拍一些作品吧。」

